Set dones sense pietat

Durant molts dies, la societat espanyola va estar pendent de Gabriel, un nen d'Almeria que havia desaparegut quan anava de casa de la seva àvia a la d'un altre familiar. Era una distància d'uns cent metres, en una pedania on els seus habitants es coneixen. Van ser dies d'angoixa per a la família, que no entenia com havia pogut desaparèixer sense que ningú s'hagués assabentat i qui se l'havia endut.









Tots recordem el succés, tan trist, quan la Guàrdia Civil va donar amb l'assassina del petit, que no era una altra que la parella sentimental del pare, qui havia participat activament en la recerca del nen i de la qual ningú sospitava, excepte els membres de la Benemèrita, que van començar a sospitar d'ella.





La detenció d'Ana Julia Quezada, com a autora de l'assassinat atroç del petit, va deixar gelats als milions de persones que havien seguit amb angoixa la recerca de Gabriel. Ningú s'ho podia creure. Va ser un cop dur per als pares, familiars i amics, així com per a la gent que havia estat pendent de la recerca del petit i que esperava un altre desenllaç.





Després d'un any a la presó, finalment s'ha celebrat el judici de la ja considerada assassina Ana Julia, amb un jurat popular integrat per set dones i dos homes que aquest dijous va finalitzar les seves deliberacions, les conclusions determinen com assassinat amb traïdoria. La decisió del jurat coincideix amb el relat de la Fiscalia, que demana per a l'autora confessa presó permanent revisable, i també 10 anys per dos delictes de lesions psíquiques i quatre pels d'integritat moral.





Amb aquesta sentència, Ana Julia és la primera dona a la qual se li aplicaria la presó permanent revisable, encara que els seus advocats han anunciat que recorreran la sentència.





Les imatges d'Ana Julia que han mostrat les diferents televisions al llarg del procés judicial han deixat veure la imatge d'una dona freda, sense sentiments, manipuladora i teatrera que no ha enganyat el jurat, la seva filla i la societat que ha estat pendents del mateix.





La presència de set dones en el jurat -més els dos homes que completaven el tribunal- ha certificat que a l'hora de jutjar a l'autora, amb unes proves tan contundents aportades per la Guàrdia Civil que no deixaven cap escletxa de dubte, no van tenir pietat a l'hora de prendre la decisió que ha portat l'assassina a quedar-se a la presó per temps indefinit. Set dones, moltes d'elles mares de família, que han estat implacables amb la rea.





Ana Julia és considerada per alguns especialistes com una psicòpata. Els psicòpates diuen que no tenen emocions; altres, en canvi, diuen que sí, encara que només en circumstàncies concretes, i saben utilitzar-les per enganyar, com s'ha pogut comprovar amb les actuacions de plor de l'acusada. Com s'ha pogut apreciar, la condemnada, quan ha conegut la sentència i sabent que ja no podia influir en el jurat i en la fiscal, no ha mostrat cap signe, i les llàgrimes se les havia deixat a la seva cel·la.