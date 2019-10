Un eclipsi de Sol a Júpiter impressionant

La sonda Juno en òrbita al planeta Júpiter ha capturat un bell eclipsi del Sol sobre el planeta, l'ombra de la lluna Ío creant un cercle gairebé perfecte sobre els preciosos núvols del gegant gasós.





L'impressionant eclipsi a Júpiter / Sonda Juno - NASA





Júpiter té un total de 79 llunes (satèl·lits naturals), dels quals els més importants són els anomenats satèl·lits galileans, que van ser els que va descobrir Galileu l'any 1610. Es tracta d'Ío, Europa, Ganimedes i Calisto.





Imatge en ordre descendent Ío, Europa, Ganímedes i Calisto / NASA / JPL / DLR - NASA planetary photojournal, borders removed by Daniel Arnold NASA planetary photojournal, PIA00600





Galileu, quan va observar aquests satèl·lits, va pensar que es tractaven d'estrelles. Només en seguir observant i apreciar que canviaven de posició, va determinar que es tractaven de llunes orbitant el planeta.





Dibuixos fets per Galileu de la diferents posicions dels satèl·lits de Júpiter.





La missió de Juno ens està ajudant a entendre per què Júpiter va ser dels primers planetes en formar-se. També si es podria haver format més lluny del sol abans de migrar cap a l'interior del sistema solar i quedar-se en la seva òrbita actual.





A causa que Júpiter es va formar al mateix temps que el Sol, les seves composicions químiques han de ser similars. Però Júpiter té elements més pesats -com el carboni i el nitrogen que el Sol.





La determinació de la quantitat d'aigua, i per tant d'oxigen, en el gegant de gasós és important no només per a la comprensió de com es va formar el planeta, sinó també com els elements pesats es transfereixen a través del sistema solar. Aquests elements pesats van ser determinants per a l'existència de planetes rocosos com la Terra i la vida. Juno ens desvetllarà tots aquests misteris.