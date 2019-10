Els acomiadaments augmenten prop del 4% a Catalunya

CCOO de Catalunya ha alertat aquest dimarts d'un augment del 3,8% fins al juliol dels Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) a Catalunya, segons ha pogut constatar en un informe.









En un comunicat, el sindicat ha indicat que a partir de 2018 s'ha observat un "lleuger repunt" dels ERO que s'ha confirmat en els primers set mesos de 2019.





Ha detallat que els ERO han augmentat un 3,8% fins al juliol, en comparació del mateix període de l'any anterior, amb un creixement dels expedients de suspensió temporal de contracte (+ 40,70%).





Si es tenen en compte els treballadors afectats, CCOO ha avisat que l'increment és "encara més accentuat" respecte a l'any anterior, amb un 17,8% més i un total de 5.634 afectats, i ha destacat que incideix sobretot en aquells expedients de reducció horària i de rescissió de contracte.





El sindicat ha defensat que la despesa pública és un factor crucial per corregir la manca d'iniciativa i despesa privada, i ha demanat a les empreses que "no aprofitin" la conjuntura per practicar mesures de contractació i reestructuració.





"Apel·lem a la responsabilitat de les empreses amb els seus treballadors i treballadores i amb el territori", ha remarcat.