Una errada judicial que es va pagar molt cara

Amb 24 anys d'edat, Hitler es va instal·lar a Munic i es va escapolir del Servei Militar al seu país. Interessos creuats van evitar que deu anys després fora expatriat a Àustria. En efecte, el 8 de novembre de 1923 les autoritats bavareses (disposades a una secessió promonàrquica) donaven un míting a una cerveseria muniquesa (abarrotada per 3.000 persones) quan Hitler i els seus sequaços (un grupuscle aliat menor dels oradors) van irrompre per declarar enderrocat al Govern de la República de Weimar (el nom popular de la nova República que havia succeït a l'Imperi Alemany).





En aquest cop (el 'putsch' de la cerveseria) van actuar esquadrons d'assalt hitlerià, hi va haver 20 morts (quatre d'ells policies). 'La crueltat impressiona' era el seu afany. El president de la República, un social, va aplicar l'article 48 de la Carta Magna pel qual disposava d'amplis poders per mantenir l'ordre constitucional i la seguretat pública. En els 15 anys que va durar la República de Weimar aquest article es va aplicar en 136 ocasions.





En el seu esplèndid llibre 'El juicio de Adolf Hitler' (Seix Barral), David King explica com Hitler va fugir i va ser detingut, després d'uns mesos de presó preventiva vivint a cos de rei, ell i altres nous persones van ser jutjades per 'alta traïció' . Aquest judici s'havia d'haver celebrat a Leipizig, amb un tribunal específic, però de manera irregular es va fer a Munic.





El jutge Neithard tenia per objectiu protegir les corruptes autoritats del Govern de Baviera perquè no sortissin a la superfície seus plans delictius. D'aquesta manera, va optar per no deportar Hitler a Àustria (com tant temia aquest, per implicar l'ocàs de la seva carrera) i li va consentir llaunes de tres hores seguides amb una dialèctica eficaç, plena de astúcies i improperis que la premsa va expandir amb simpatia; una impressionant campanya de publicitat gratuïta: "Aixecar contra els traïdors de 1918 no pot ser alta traïció".





Hitler va ser condemnat a cinc anys de presó, però només va passar un dins. En un informe, el director de la presó el va exalçar com home tranquil i raonable, humil i sense vanitat personal. Viure per veure. En aquell període va escriure la seva 'Mein Kampf'. Vuit anys després i després d'unes eleccions democràtiques, va arribar a ser nomenat Canceller d'Alemanya.





Que l'experiència de la vida brillés per la seva absència s'arribaria a pagar car.