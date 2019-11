Bolívia: Cop d'Estat, venjança ètnica i país als llimbs polític

Evo Morales Ayma, president de l'Estat Plurinacional de Bolívia, setmanes abans de concloure el seu tercer període de govern constitucional, va ser obligat a renunciar pels grups violents de l'oposició política i davant la insubordinació policial i militar que li van treure fins i tot la seguretat institucional a la ciutat seu de govern.





Les protestes al carrer van començar fins i tot abans de l'anunci dels qüestionats resultats electorals de el 20 d'octubre últim. I, en la mesura que passaven els dies, les mateixes es van tornar altament violents contra persones de faccions indígenes, en diferents ciutats de país.





Simultània a les violentes protestes socials (expressament racistes que van torturar fins i tot públicament autoritats locals, exfuncionaris de l'executiu i periodistes), l'oposició política (al costat dels mitjans d'informació corporativa) va emprendre una campanya viral d'estigmatització contra Morales a les xarxes socials fins instal·lar en l'imaginari social bolivià la fixació de: "Evo Morales és l'enemic de la democràcia boliviana, hem de destituir".





A la idea d'"Evo enemic de la democràcia" es van sumar missatges religiosos com: "hem de rescatar Bolívia per Crist". "La Bíblia ha de tornar a el Palau de govern".





Amb les accions de carrer violentes en contra dels funcionaris públics (davant la passivitat o permissivitat policial), viralizadas a les xarxes socials, adornades amb invocacions religioses, van aconseguir desmoralitzar el govern en pocs dies.





El factor OEA va ser un altre dels elements determinants per a la consumació de l'cop d'Estat. Aquest desprestigiat organisme internacional va recomanar "noves eleccions a Bolívia".





Immediatament, Morales va anunciar convocar noves eleccions, amb nous integrants de l'organisme electoral. Però, ni les protestes urbanes dirigides per sector de l'oposició, ni la Policia Nacional, ni les forces armades, van acceptar això. I així, el 10 de novembre, Morales va ser obligat a renunciar per "protegir la pau social", demanant als seus oponents polítics el cessament de la violència contra els humils i indígenes de país".





Molt malgrat la renúncia del President Evo Morales, i del vicepresident Álvaro García Linera, les amenaces i accions violentes contra familiars i habitatges dels funcionaris públics oficialistes no van parar. Alguns ministres, legisladors, regidors, van ser obligats a renunciar sota amenaça de castigar els seus familiars.





Les consignes racistes contra Morales i els seus coreligionaris indígenes van continuar encara amb més potència en els carrers i en les accions vandàliques. Van cremar públicament la bandera oficial de Bolívia que representa els pobles indígenes, i van col·locar la Bíblia al Palau de Govern. Elements de la Policia Nacional i de l'Exèrcit, públicament entre càntics religiosos "es lliuraven a Crist" i es desprenien de tota insígnies oficials que representés l'Estat Plurinacional.





Des de la mitja tarda d'ahir 10 de novembre, Bolívia subsisteix en uns llimbs polític. Els saquejos i protestes als carrers contra el Cop d'Estat van augmentar a la ciutat de la Paz, el Alto i Cochabamba. Presidents de les dues Cambres legislatives també van ser forçades a renunciar sota amenaces contra els seus familiars.





La Constitució Política, en el seu Art. 169º, estableix que davant l'absència o renúncia del President de l'Estat, en última instància, li correspon assumir aquesta responsabilitat a President / a de la Cambra de Diputats. Però, alhora també aquesta autoritat va ser forçada a renunciar al seu càrrec. A més, la mateixa Constitució, en el seu Art. 161º, estableix que l'Assemblea Legislativa ha de conèixer i acceptar la renúncia escrita del President. Situació que tampoc va passar encara.





D'aquesta manera, el caos sociopolític s'apodera de Bolívia anunciat potser el aviat retorn de la intervenció nord-americana per restablir la democràcia neoliberal que fa 14 anys havia estat expulsada de Bolívia per indígenes i camperols revoltats. Encara que aquests, a moment, encara no van determinar de com epilogaran aquella apoteòsica revolta plebea.