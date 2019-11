Primer va parlar Felipe González, a qui no li ha agradat la urgència amb què s'ha mogut el seu col·lega Pedro Sánchez per repartir-se el poder amb Pablo Iglesias. Avui ha parlat José María Aznar, beneint un pacte constitucionalista del seu partit, el PP, amb les restes del naufragi de Ciutadans i el mateix PSOE. Però, compte al truc, sense Pedro Sánchez, l'únic de tot aquest entramat que ha guanyat dues eleccions generals seguides. Zapatero, com sempre, ha votat sí a Podem de la mà del seu company de partit i de qui vulgui unir-se'ls. A Galícia, amb tots aquests ingredients, el que solem fer és una empanada, i per cert, ens surt molt bé. Però clar, "os galegos" som molt nostres, especialment quan pronunciem la paraula 'bo', que, segons el to en què la pronunciem, vol dir una cosa o tot el contrari.





Aznar, que no és Fraga ni té la cultura del Lleó de Vilalba, li ha donat una bufetada a l'abstenció pepera perquè pugui governar Sánchez i part de l'Espanya no constitucionalista. En canvi, ha dit una veritat com un piano de cua de gran: "tenim 16 partits diferents en les noves corts" i "els espanyols han triat aquests representants". Vaja, que tenim el que tenim, perquè així ho hem votat i per deducció interpretativa del missatge del polític madrileny, nosaltres ens ho hem buscat, i si volem sortir bé d'aquest delicat tràngol, hem d'aplicar les seves valuoses recomanacions.





Res de nou sota el cel de pluja i neu que ara mateix ens cobreix. Com hem titulat a la nostra capçalera, Aznar ho té clar. Encara sort que no estem en els anys de la Transició, que si així fos, demà els titulars dels diaris es llevarien amb el conegut "soroll de sabres a les sales de banderes", un rum rum que, als demòcrates, ens deixava sense alè durant un parell de setmanes com a mínim. Encara sort que això ja no és possible. Tindrà altres dades Don José Maria?