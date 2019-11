Seat arrenca a mig gas a partir del 26 de novembre

No ha pogut ser. Plantilla i empresa esperaven posar en marxa la producció de la planta de Seat a Martorell aquest dilluns 25 de novembre, després de l'aturada que va provocar l'incendi a la planta d'un dels seus proveïdors, Faurecia. Ara, fonts sindicals confirmen a Vilapress que aquest dilluns la fàbrica seguirà parada i fins al vespre d'aquest 26 de novembre no es va a reprendre la producció, i a més no tota.









Fonts de l'automobilística han informat a aquest diari que s'ha acordat suspendre els torns de tarda i nit d'aquest dilluns i fins i tot el de dimarts al matí. En l'última reunió de les 17 hores d'aquest 25 de novembre, s'ha acordat que la fàbrica torna a ple rendiment en el torn de tarda però només momentàniament.





El secretari general de la Secció Sindical Intercentres de CCOO de Seat, Rafa Guerrero, ha informat a aquest diari que gràcies al fet que "la plantilla de Faurecia s'ha bolcat completament a posar en marxa la fàbrica" després de l'incendi i que des del diumenge 24 de novembre ja s'han començat a produir els primers taulers del Seat Ibiza, Seat ha preferit mostrar-se prudent.





Guerrero ha indicat, per això, que gràcies a l'esforç de la plantilla de Faurecia, la tarda de dimarts totes les línies van a treballar, però a partir de dimecres la cosa canvia. Des del dimecres 27 de novembre, la fàbrica de Seat Martorell només produirà el model de Seat Ibiza i Seat Arona, i torna a paralitzar la producció del Seat León i de l'Audi A1.





