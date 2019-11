Així sona el camp magnètic de la Terra

Les dades de la missió Cluster han proporcionat un enregistrament espectacular i inquietant de la misteriosa "cançó" que la Terra emet quan és colpejada per les partícules d'una tempesta solar.

La cançó prové d'ones que es generen en el camp magnètic de la Terra per la col·lisió de la tempesta. La tempesta en si és l'erupció de partícules carregades elèctricament de l'atmosfera de el Sol.

En temps de silenci, quan cap tempesta solar colpeja la Terra (la primera part d'aquest vídeo), la cançó és més baixa en to i menys complexa, amb una sola freqüència dominant l'oscil·lació. Quan colpeja una tempesta solar (la segona part d'aquest vídeo), la freqüència de l'ona es duplica, i la freqüència precisa de les ones resultants depèn de la força de camp magnètic en la tempesta:





Altres sons de l'espai:





A partir d'un grup de galàxies de l'espai profund adquirides des del telescopi espacial Hubble, concretament al cor de cúmul de galàxies conegut com RXC J0142.9 + 4438, s'ha fet una "sonificació" d'aquestes podent escoltar-les en sons, donant un vídeo absolutament inquietant i curiós:





Al vídeo veiem com la freqüència de el so canvia en un rang dels 30 als 1.000 hertzs. Els objectes prop de la part inferior de la imatge produeixen notes més baixes, mentre que els que estan a prop de la part superior produeixen notes més altes. La majoria de les taques visibles són galàxies amb milers de milions d'estrelles. Les estrelles i les galàxies compactes creen tons curts i clars, mentre que les galàxies en espiral en expansió emeten notes més llargues que canvien el to. La major densitat de galàxies prop de el centre de la imatge produeix una gran quantitat de tons de rang mitjà en la meitat de el vídeo.





Més a prop de casa nostra podem "escoltar" altres sons inquietants, com ara:





Els sons de Mart:





Gràcies a la missió Insight de la NASA podem escoltar com bufa el vent marcià. El sismòmetre de la nau espacial i el sensor de pressió d'aire van captar vibracions de vents de 16-24 km / h mentre bufaven al la zona Elysium Planitia de Mart el 1 de desembre de 2018. Les lectures de l'sismòmetre estan en el rang de la audició humana, però gairebé tots els greus són difícils d'escoltar en altaveus i dispositius mòbils. Per això en el vídeo aquesta l'àudio original i una versió augmentada en dues vuitenes per fer-los audibles en dispositius mòbils.

Les lectures de l'sensor de pressió d'aire s'han accelerat en un factor de 100 vegades per fer-les audibles. El resultat és espectacular.





Malgrat que Mart té una atmosfera molt feble en comparació amb la Terra i tan sols un 1% de la pressió atmosfèrica que tenim a la Terra, es produeixen una gran quantitat de vents i de tempestes de sorra, tant a nivell local com a nivell global.





Els sons de Saturn:





Estudiant dades de la desapareguda sonda Cassini de la NASA s'han pogut estudiar una interacció sorprenentment poderosa de les ones de plasma que es mouen des de Saturn a la seva lluna Enceladus. Els investigadors van convertir l'enregistrament d'ones de plasma en un arxiu d'àudio que podem escoltar, de la mateixa manera que una ràdio tradueix les ones electromagnètiques en música, deixant aquest impressionant àudio:





A l'igual que l'aire o l'aigua, el plasma (el quart estat de la matèria) genera ones per transportar energia. L'enregistrament va ser capturada per l'instrument Ràdio Plasma Wave Science (RPWS) el 2 de setembre de 2017, dues setmanes abans que Cassini es submergís deliberadament en l'atmosfera de Saturn.





