Abertis i sindicats pacten 136 acomiadaments

Abertis ha arribat amb els sindicats un acord per aplicar un expedient de regulació d'ocupació (ERO) per a 136 treballadors de les dues autopistes que el pròxim 31 de desembre acaben el seu contracte de concessió i, tal com ha acordat el Ministeri de Foment, aixecaran el peatge i tornaran a l'Estat, segons ha informat UGT.









Aquest ajust rebaixa en quatre treballadors el que es va proposar inicialment, si bé equival a gairebé la meitat (el 45,3%) del total de 300 empleats que sumen les dues vies, l'autopista AP-4 entre Sevilla i Cadis i el tram de l'autopista AP-7 entre Tarragona, València i Alacant.





L'acord haurà de ser ara ratificat pels propis treballadors de les vies en les assemblees previstes per als pròxims dies 9 i 10 de desembre.





Els empleats afectats per l'ERO són els vinculats a les tasques de cobrament de peatge de les autopistes, si bé que aquells no inclosos en l'ajust, els relacionats amb el manteniment de la infraestructura, està previst que se subroguin en el contracte de conservació que signi Foment.





Pel que fa a la indemnització per als afectats, s'ha acordat aplicar la màxima prevista a la llei, de 45 dies per any treballat amb un topall de 42 mesos durant els anys d'antiguitat previs a 2012, i de 33 dies per any amb un màxim de 34 mesos per als exercicis treballats a partir d'aquest any.





A més, l'empresa i els sindicats han acordat altres mesures complementàries per als afectats, com són l'aplicació de l'assegurança mèdica durant un any, o un conveni especial per als afectats amb 55 o anys o més fins que compleixin 63 anys.





Els dos trams de l'AP-7 entre Tarragona i Alacant i l'AP-4 Sevilla-Cadis seguiran el pròxim 1 de gener l'estela de l'AP-1 Burgos-Armiñón, que al desembre de 2018 es va convertir en la primera via de pagament construïda a Espanya que posava fi a la seva concessió, aixecava les barreres de peatge i retornava a l'Estat.





La reversió de les autopistes que conclouen el seu contracte de concessió té lloc en virtut de la decisió de Govern actualment en funcions de no prorrogar els terminis de concessió d'aquest tipus d'infraestructures.