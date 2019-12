Una alcaldessa francesa "prohibeix" morir-se els caps de setmana i dies festius

El municipi de La Gresle, a l'oest de Lió, a França, ha adoptat un decret que prohibeix als seus residents morir els caps de setmana i els dies festius. Una manera "original" de denunciar la manca de serveis mèdics.





Isabelle Dugelet, alcaldessa de La Gresle, ciutat situada a 70 quilòmetres de Lió, amb uns 850 habitants, va adoptar el passat divendres 6 de desembre un decret municipal que prohibeix als residents morir a casa els dissabtes, diumenges, dies festius i dies festius per temps indefinit.





Segons el diari local 'Le Progrès', l'alcalde va trigar dues hores i mitja l'1 de desembre a trobar un metge que declarés la mort d'una persona a casa (procediment obligatori per iniciar el procediment del funeral).





Com a reacció, l'alcaldessa de La Gresle no va ocultar la seva indignació: "És una falta de respecte pels morts i les seves famílies. L'autarquia pren aquesta decisió de denunciar una situació sanitària catastròfica al nostre poble i als pobles veïns". A un sistema absurd, Isabelle Dugelet diu que respon amb una mesura absurda.





Els serveis de salut es troben en una situació crítica a causa de la falta de metges. "A la gent li resulta difícil trobar un metge i de vegades han de viatjar diversos quilòmetres per ser vistos per un", denúncia.





"Hi ha moltes preocupacions a casa nostra, però la salut és la principal. Es tracta de zones rurals oblidades i he estat parlant amb molts polítics durant diversos anys per trobar solucions, però res canvia", afegeix.