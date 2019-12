Aquest any 'La Marató' de TV3 ha tractat de les malalties minoritàries, però tinc un dubte més que evident. El passat 2015, es va celebrar una Marató dedicada a la diabetis... tot i que amb uns criteris de malalts molt concrets.





Em van trucar perquè la meva mare és diabètica. Quan vaig explicar tota la seva història, em van dir que era massa complexa i no els interessava. Així doncs, realment busquen a gent que tingui la malaltia o busquen quelcom ràpid i sense problemes?









Quan parlem de 'La Marató', el primer que ens ve al cap és dir: "Ostres, aquesta persona i la seva família ho estan passant malament". Però resulta que no, que com més complicacions tinguis, menys ganes tenen d'entrevistar-te.





Em va semblar molt hipòcrita la resposta de la persona que es va posar en contacte amb nosaltres. Crec que un cas com el de la meva mare s'hauria de fer viral. Hem tingut una lluita rere una altra, ni els metges donaven res per ella, i que un programa com aquest no vulgui donar veu a un cas així, em va semblar denigrant i trist alhora.





Aquest any, hem vist com les persones que han anat a 'La Marató' ja hi van participar fa 10 anys, quan hi ha molta gent que té malalties minoritàries i a la que també es important donar veu.





En conclusió, crec que s'hauria de gestionar d'una altra manera i que als malalts que estan greus i tenen més problemes se'ls faci més cas i, sobretot, se'ls doni més veu.