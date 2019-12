Gols contra la intolerància

Lamentablement, un esdeveniment de gran interès a nivell global com és 'El Clàssic' ha estat notícia en els últims dies, no pel seu caràcter esportiu, sinó per les protestes, el xantatge i les amenaces dels radicals.





El separatisme que s'alimenta del procés, i la raó de ser és com pitjor millor, ho contamina tot i, per a això, compta amb un instigador necessari com és el Govern de la Generalitat qui avala els atacs d'una organització, com és Tsunami Democràtic , investigada per presumpta organització criminal amb fins terroristes.





Aquest procés contaminant i empobridor de la convivència, ja va provocar que el passat 26 d'octubre s'ajornés el partit per les amenaces i la por a una escalada de violència com la que havíem patit durant dies a mans de les ordres separatistes.





És inacceptable el xantatge constant i la degradació moral del separatisme que a través de les seves accions (tant des de les institucions com des dels carrers) intenten alterar el dia a dia de milers de ciutadans que veuen com les seves prioritats són desateses i engolides per la propaganda i el pols a la democràcia.





Aquesta nit el partit només hauria de ser per a gaudi dels aficionats i amants de l'esport, però els totalitaris pretenen imposar el seu pensament, utilitzant com a altaveu mediàtic un esdeveniment esportiu amb una audiència potencial és de 650 milions d'espectadors a tot el món.





Els que patim aquest Tsunami de violència sabem que són capaços de qualsevol cosa per escampar el seu odi i internacionalitzar. Davant d'això, el Barça té l'enorme responsabilitat de no acceptar l'extorsió i la coacció. El club ha de garantir la seguretat al Camp Nou per permetre que l'esport venci la intolerància i demostrar que realment 'És més que un club'.





Estem a poques hores d'un partit que pot ser clau en l'esdevenir de la competició, amb els dos equips empatats a punts i amb una igualtat que aventura un gran partit. No obstant això, l'ombra de la suspensió planeja de nou sobre el Camp Nou. Nosaltres, confiem plenament en la feina dels cossos policials que són la millor garantia perquè el partit acabi sense incidents. Apel·lem als aficionats, tant d'un club com d'un altre, perquè es posin la bufanda de l'equip que ens representa a tots: el del respecte, el civisme i el 'Fair Play'. En definitiva, que el futbol aquesta nit guanyi per golejada la intolerància.