Un nen de tres anys es tira a la carretera sobre el seu camió de joguina per salvar el seu pare

Un nen de tres anys de la vila de Twenty a Lincolnshire, Anglaterra, va sortir a la carretera amb un camió de joguina per demanar ajuda per al seu pare, que havia patit un atac. El nen va recórrer uns 400 metres per donar l'alerta.





Segons la BBC', Stefan Snowden va ser vist per dues dones en una carretera mentre els conductors xiulaven per alertar el nen del perill. El nen va dir llavors a la policia que el seu "pare estava en mal".





La mare de Stefan, Carla Snowden, de 25 anys, va dir a les autoritats que el seu fill havia sortit de casa després que el seu pare, Marc, de 28 anys, patís un atac al sofà: "Ell [el pare] queda inconscient quan té un atac", va dir Carla les autoritats, elogiant el noi per la seva valentia. "Stefan sap com sortir per la porta principal i ha d'haver anat a buscar el seu camió", els va dir.





La inspectora Rachel Blackwell, del Departament de Policia de Lincolnshire, destaca l'acció de les dones que van ajudar l'infant, una de les quals va córrer per aturar el trànsit quan va veure a Stefan en una carreteratan transitada. "Sense les ràpides accions [de les dones], el nen podria haver resultat greument ferit o pitjor".





Stefan Snowden va ser vist muntant el seu camió de joguina al llarg de la concorreguda A151 que uneix Spalding i Bourne / GOOGLE





Una altra dona va portar a la petita Stefan a casa i el va mantenir entretingut fins que va arribar la policia. La inspectora assenyala que el pare de l'infant s'està "recuperant bé" i que la família està "molt agraïda a les dues persones increïbles" que van ajudar l'infant.