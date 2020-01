El segle perdut de l'Argentina - I el que ha de venir

En el seu influent llibre "Els quatre genets de l'Apocalipsi", l'escriptor espanyol Vicente Blasco Ibáñez narra la difícil situació de les dues famílies -que van tornar a Europa des que Argentina- lluitant en tots dos bàndols de la Primera Guerra Mundial. Darrere de la trama principal es destria com Blasco Ibáñez descriu i percep l'Argentina al començament de segle XX, un país d'immigrants amb una economia florent, vasts recursos naturals i grans promeses. Va ser una percepció comuna en aquell temps.

Les pampes o la praderia?





Cent anys enrere Argentina va ser el país del futur, un dels deu països més rics del món. Hi havia registrat durant dècades la taxa de creixement del PIB més alt del món i tenia un major ingrés per càpita que França o Alemanya. En el seu dinamisme i potencial, Argentina era un rival hemisfèric dels EUA La seva prosperitat es va impulsar per les inversions massives en infraestructura i innovació. Per a l'any 1914, s'havien col·locat uns 33,500 km. De vies de ferrocarril; la producció i les exportacions de gra van gaudir d'augments múltiples; la refrigeració de la carn va facilitar les exportacions a una escala sense precedents.





Argentina va ser un pioner educatiu, que posseïa sens dubte el millor sistema d'escoles públiques i les taxes d'analfabetisme més baixes d'Amèrica Llatina. En la seva arquitectura, les dades demogràfiques i d'estil de vida, indicaven que era un país europeu amagat en el Con Sud d'Amèrica. Restes del seu passat van sobreviure. Els argentins segueixen jugant a rugbi ja hoquei sobre herba. A les cafeteries tradicionals esquitxen els carrers de Buenos Aires, un podria imaginar-se fàcilment en qualsevol capital europea. De viatge a Buenos Aires per primera vegada en la dècada de 1960, l'escriptor guanyador del premi Nobel Mario Vargas Llosa es va meravellar de la seva rica vida cultural, advertint que tenia més teatres que París.





És important posar l'accent en aquest moment d'or, encara que fugaç, en la història de país a causa de les successives generacions d'argentins que han mirat cap enrere amb una barreja de nostàlgia i remordiment; mentre que altres parts del món s'han preguntat com un país amb tanta riquesa en recursos naturals i una població educada poder haver quedat tan enrere.





Fora de contacte i fora de temps

Va ser, en retrospectiva, un segle de crisi recurrents provocades per mala gestió de govern i una excessiva dependència de la fluctuació dels preus de les matèries primeres. A diferència de la decadència meteòrica d'un país com Veneçuela, sota l'anomenada Revolució Bolivariana, l'Argentina ha estat un procés d'apuja i baixa de moviments lents que, però, s'ajusta a un patró general d'errors i ensopegades. I tot i que les condicions econòmiques internacionals van jugar el seu paper, molt del país és en gran manera autoinfligit, amb els governs no disposats -o incapaces- a modernitzar i diversificar l'economia, i una població massa disposada a creure a les promeses generoses dels polítics populistes.





En certa manera, l'Argentina va estar fora de sincronia amb les tendències econòmiques mundials prevalents. La seva economia, liderada per les exportacions, i impulsada pels productes, es va veure fortament afectada pel proteccionisme de la Gran Depressió de la dècada dels anys 30 de segle passat. Una caiguda de la demanda externa i els ingressos de duanes conduïa a la primera de les moltes crisis financeres i el primer de sis cops militars. Però quan l'economia mundial va començar a obrir-se al lliure comerç des de finals dels anys 1940 i 1950, Argentina va adoptar una actitud més tancada. Sota la presidència de Juan Diumenge Perón, el país va girar cap a l'autosuficiència nacional, embarcant-se en un procés prolongat de substitució d'importacions, nacionalitzacions i un enfocament en les grans indústries estatals. L'autarquia va ser acompanyada pel corporativisme, l'efecte de la simpatia de Perón cap Mussolini i el feixisme italià.





Des de llavors, l'Argentina ha oscil·lat entre els atacs de la liberalització i l'intervencionisme -amb aquest últim predominant en gran manera-. Tot i els períodes de prosperitat, recurrents desequilibris fiscals, els casos d'hiperinflació i un alt endeutament han interromput el creixement econòmic. Argentina ha suportat la crisi macroeconòmica més estesa a Amèrica Llatina durant els últims setanta anys; passant més o menys una tercera part del temps en recessió des de 1950, amb les crisis profundes en el seu abast.

La progènie de Perón





Tot i que una successió de cops militars va interrompre la incipient democràcia d'Argentina, va ser la marca de populisme de Perón -Peronismo- eclèctica, mal·leable i duradora que ha deixat l'empremta més indeleble en la societat argentina. Conserva gran atractiu popular entre les classes pobres i mitjans baixos, tot i ser un llegat polèmic.





La hiperinflació i la recessió van obligar a president Carlos Menem a trencar amb les polítiques tradicionals peronistes i abraçar les reformes de lliure mercat en la dècada de 1990, atraure la inversió estrangera i privatitzar les indústries estatals ineficients. No obstant això, la volatilitat econòmica es va mantenir i va créixer el descontentament social a causa dels efectes de les reformes. Argentina va ser molt afectada per la crisi financera asiàtica i russa, provocant la fugida de capitals. A finals de la dècada el país una altra vegada més s'enfrontava a una greu recessió . Uns tipus de canvi fix sobrevaluats i un elevat deute extern van contribuir a la devastadora crisi econòmica de 2001-2002 , quan l'economia es va contraure un 20% i el país no va complir amb els seus 100 milions de dòlars deute d'Estats Units. Va ser el incompliment és gran de pagaments de la història en aquell moment. Durant el punt més baix de la crisi, Argentina va tenir cinc presidents diferents en el termini d'unes poques setmanes.





S'associa a president Néstor Kirschner amb l'estabilitzador de l'economia. Es van dur a terme polítiques de redistribució generoses des de principis de la dècada de 2000, en gran part gràcies a un auge dels productes bàsics i un polèmic impost a l'exportació. La successora -i dona- de Kirschner va resultar ser una figura més polaritzant. Un populista radical, Cristina Fernández de Kirschner va gestionar malament l'economia, alienant les faccions del moviment peronista.





Tots dos van deixar un llegat polèmic de decadència institucional, social i econòmica després de dotze anys al poder. Argentina va quedar aïllada dels mercats internacionals de capital. La competitivitat global de país es va debilitar mentre que les llibertats econòmiques i la facilitat de fer negocis es van afeblir. L'amiguisme i la corrupció eren rampants; Cristina i la seva progènie encara s'enfronten a múltiples acusacions de corrupció. Els mitjans de comunicació independents van ser intimidats. Es van falsificar descaradament les estadístiques econòmiques oficials per mantenir la il·lusió d'una economia sòlida.





Les inclinacions demagògiques i autoritàries del duo van fer un dany considerable a les institucions i a febles de país. A la fi, van desaprofitar un auge econòmic històric dels alts preus de les matèries primeres. En lloc d'utilitzar els seus vents de cua per regenerar el país, van mantenir un laberint insostenible de la despesa social que va beneficiar a gairebé la meitat de la població. La major part de la despesa pública es va destinar (i encara continua) a pagar pensions, salaris i subsidis estatals.





El efímer lloc sota el sol de Macri





El centre-dretà Maurici Macri va arribar al poder el 2015 enmig de gran esperança que finalment conduiria Argentina en un camí de la reforma i el creixement sòlid. Va heretar un desastre colossal. El malbaratament i la despesa imprudent havien portat a dèficits duplos, alta inflació, baixes reserves de divises, un sector públic inflat, i subsidis massius inassequibles. Per mèrit seu, Macri va tractar d'enfortir el funcionament de la democràcia -amb, per exemple, el suport a la independència del poder judicial, una campanya contra la corrupció i la defensa d'estadístiques de govern transparents -tan greument contaminades per dècades d'abús del poder peronista-.





Però el seu govern es va veure desbordat per la magnitud dels desafiaments a què s'enfrontaven. A la fi, Macri no va poder proporcionar les reformes estructurals que calen amb urgència. Les seves polítiques econòmiques graduals -justificables des d'un punt de vista polític i social- no van ser capaços d'estimular el creixement econòmic a temps. Polítiques parcials van ser acompanyades per esdeveniments desfavorables. Una sequera severa va reduir els ingressos de govern provinents de les exportacions agrícoles; mentre que un augment en les taxes d'interès als EUA va fer les inversions a l'Argentina menys desitjables per als inversors estrangers, el que va desencadenar una fugida de capitals.





A meitat del seu mandat, Macri estava en perill. A mesura que l'economia es va deteriorar, va recórrer a l'FMI per a un préstec contingent de 56 mil milions de dòlars, el més gran en la història d'aquesta institució. Va resultar una decisió impopular amb un electorat recelosos de les interaccions prèvies del país amb la institució. Cap al final del seu mandat, gairebé tots els indicadors econòmics de país eren pitjors que quan va assumir el càrrec.





Qui és Alberto?





L'electorat es va tornar impacient amb la lentitud de les reformes progressistes. En les eleccions de finals d'octubre 2019, el candidat presidencial peronista, Alberto Fernández, va vèncer a Macri per un marge de vuit punts; no hi havia necessitat d'una segona volta. Va assumir el càrrec a principis de desembre. Qui governaria el país era un altre assumpte. Ell va ser ungit per Cristina Fernández de Kirschner -que ara és vicepresidenta- com el seu segon al comandament, no a l'inrevés. Va ser un cop mestre polític, ja que segueix sent una figura poderosa però políticament divisiva. Alberto Fernández és considerat una figura moderada i conciliadora dins d'un moviment peronista fracturat -durant la campanya, va ser capaç de conciliar les seves faccions enemistades-.





Un polític de poc pes, és qüestionable si es té la voluntat i visió per fer front als desafiaments desbordants que té per davant. És fins i tot qüestionable si serà capaç de governar de forma autònoma; que depèn de l'evolució de la seva relació amb Cristina. Si les realitats econòmiques -incloent una difícil renegociació amb els titulars de bons privats i l'FMI- l'obliga a seguir les polítiques d'austeritat de Macri, que el més probable crearà una fricció amb ells i els elements peronistes radicals. No queda clar qui sortiria vencedor de tal baralla.





En qualsevol cas, el nou govern s'enfronta a un dilema. La gravetat de la crisi econòmica, així com les condicions del préstec de l'FMI, van circumscriure les seves opcions polítiques. Malgrat les promeses de campanya per impulsar la despesa interna, l'administració haurà de lluitar per aportar els beneficis socials que la població demana a crits - ja que absorbeixen ni més ni menys 75% del pressupost de govern. No obstant això, la reforma de l'economia significaria la imposició de dolor addicional per a una població ja abatuda. Les violentes protestes a Equador i Xile serveixen com recordatoris crus de les conseqüències de la gent del carrer quan baixen els subsidis i apugen els preus.





Argentina s'enfronta a temps difícils, un cop més. Els fantasmes d'impagament i l'agitació popular planen sobre el país, un cop més. Tant els governs populista-intervencionistes i de centre dreta orientats a mercat han fracassat en aconseguir un canvi positiu. El perill ara és la manca de fórmules econòmiques; tots dos semblen desacreditats als ulls dels argentins.





L'eterna recerca de la reforma





No obstant això, el país necessita canvis estructurals urgentment. Aquests inclouen pensions i reformes laborals i fiscals. És una batalla costa amunt. Els argentins van resistir els intents de Macri de reformar. Els potents sindicats pro-peronistes probablement desafiaran a qualsevol liberalització el mercat de treball i l'aparell estatal. I amb només sis milions de treballadors en el sector privat formal que financen l'enorme aparell estatal, es pot comptar poc amb la reforma fiscal.





Argentina també necessita diversificar la seva economia i l'aspecte dels avantatges comparatius que proporcionen uns majors ingressos d'exportació. Però la racionalització pel bé de la productivitat i competitivitat implica anar en contra de les polítiques tradicionals orientades cap a l'interior dels peronistes, que afavoreixen el suport a les indústries nacionals ineficients i empreses estatals. El proteccionisme és molt fort en el moviment. Una reversió de les mesures proteccionistes per l'administració Fernández posaria en perill el recent acord comercial UE-Mercosur -el mateix Alberto sembla escèptic amb el pacte- i també tensar les relacions amb el Brasil, el seu major soci comercial. Tals esdeveniments dificultarien la necessitat d'Argentina d'augmentar els seus ingressos provinents de les exportacions.





Les reformes requeriran un canvi dràstic en la manera de pensar tant en el sistema polític com en la població. Ni un ni l'altre semblen disposats a fer-ho en aquests moments. Perquè el país avanci, necessita superar finalment dos desafiaments profundament arrelats.





El curt termini és una expressió utilitzada sovint per justificar els mals de l'Argentina. Els governs han estat incapaços de posar en pràctica polítiques estructurals a llarg termini a causa de consideracions ideològiques i electorals, com una població complaent que no sembla disposada a suportar les dificultats transitòries involucrades. Per això, la contínua recerca de solucions fàcils a problemes persistents.





A més, l'Argentina no ha estat capaç de desenvolupar institucions fortes i independents que serveixin de contrapès als trastorns del sistema polític. Les institucions han de ser fomentades per contrarestar el curt termini i donar suport a les polítiques d'Estat de llarg termini. Però la naturalesa intermitent i erràtica del govern ha impedit això. Macri ho va intentar, però el seu mandat va ser massa breu com per a tenir un efecte durador. Els peronistes semblen menys disposats; tenen una història de manipular i debilitar les institucions de país en el seu benefici.





Una de les paradoxes de l'Argentina és que tot i la inestabilitat política crònica i recurrents crisis econòmiques, ha tingut una de les més sòlides classes mitjanes a Amèrica Llatina. I podria dir-se que la ciutadania més educada i amb talent. Ja no. La desigualtat està augmentant. Els nivells de pobresa han seguit pujant i ara afecten aproximadament el 35% de la població; més de la meitat viu en un estat de vulnerabilitat social. Dècades de falta d'inversió pública han deixat un retrocés en l'escola i el sistema universitari. Els argentins ja no miren per sobre de l'espatlla als seus veïns; els xilens i uruguaians estan millor.





Argentina va ser el país del futur. El populisme i la complaença han malgastat la seva (encara) potencial considerable. És una valuosa lliçó per a altres països que lluiten per proporcionar un bon govern. Argentina probablement sortirà del pas amb els governs alternants de diferents colors i reformes fragmentàries. Després de tot, què és un altre segle?