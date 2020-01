La Mesa de Parlament decideix aquest dimarts si retira l'escó de Torra

La Mesa de Parlament decideix aquest dimarts si retira l'escó al president de la Generalitat, Quim Torra, després que divendres la Junta Electoral Provincial (JEP) de Barcelona declarés vacant el seu seient a la Cambra catalana després de la inhabilitació del cap de l'Executiu per part de la Junta Electoral Central (JEC) i el Tribunal Suprem.









Fonts parlamentàries han explicat que l'òrgan director de Parlament debatrà l'escrit que ha presentat Cs, que exigeix al president de la Cambra, Roger Torrent, i la Mesa retirar l'escó a Torra de manera "immediata".





Els partits independentistes, que tenen majoria a la Mesa de Parlament, ja han manifestat en els darrers dies la seva voluntat de no acceptar la inhabilitació de Torra perquè consideren que ni la JEC ni la JEP poden suspendre a cap diputat i que només la Cambra pot decidir qui és diputat i qui no.





El mateix Torrent ja va insistir divendres en què la JEC no és competent per inhabilitar Torra com a diputat i va assegurar que el president continua sent "diputat de ple dret" perquè no es compleixen els supòsits que preveu el Reglament de Parlament perquè deixi de ser-ho .





No obstant això, des de Cs defensen que el Parlament no pot decidir sobre una decisió de la Junta Electoral, sinó que "s'ha d'executar", han apuntat fonts de el partit taronja.





En la mateixa línia es va expressar el líder de PP, Pablo Casado, després de la resolució de la JEP, i va advertir a Torrent que ho denunciaran si no acata aquesta decisió i retira l'escó a Torra: "Si el president de Parlament no actua cometria un delicte de prevaricació i Torra d'usurpació, que denunciaríem".