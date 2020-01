Mor la estudiant xinesa que vivia amb 26 centaus de dòlar al mes per poder comprar la medicina per al seu germà menor, a què se li va diagnosticar una malaltia mental. Wu Huayan va ser admesa a l'hospital l'octubre de 2019 desnodrida i amb problemes respiratoris. Va morir el dilluns 13 de gener, segons l'Hospital Universitari de Guizhou.





Segons la BBC, els pares de Wu Huayan van morir quan ella i el seu germà eren encara nens. Quan van quedar orfes, els dos joves van ser ajudats per un oncle i una tia que els van donar 300 iuans, l'equivalent a 39 euros al mes.





Wu Huayan va guardar 26 centaus per a ella per arròs i pebrots - els únics aliments que consumia i sempre en petites quantitats. La resta s'invertia en consultes i medicaments per al seu germà.





Quan es va conèixer el cas, Wu Huayan va rebre donacions de la comunitat de la ciutat de Tongren, on vivia, per valor de 70.000 iuans (poc més de 9.100 euros). El govern també va començar a donar-li una subvenció de 300 iuans, l'equivalent a entre 39 i 91 euros -la quantitat mínima establerta per la Xina-. Fa uns mesos també havia començat a rebre un fons de 20 mil iuans o 2600 euros.





Però ja era massa tard. A causa de la dieta que es va veure obligada a mantenir durant anys, Wu Huayan va desenvolupar problemes de cor i de ronyó. Estudiant de tercer any de la universitat, Wu Huayan mesurava només 1,35 metres d'alçada i pesava 20 quilos. Ja no tenia celles i li va caure la meitat del pél per la desnutrició en la qual vivia.