Carta oberta a la senyora Ada Colau Ballano

Benvolguda senyora,





Ens adrecem a vostè com a membres de la Junta Directiva de l’Agrupació Territorial de Barcelona de Societat Civil Catalana, en resposta a l’amable missiva que vostè acaba d’adreçar als veïns d’aquesta ciutat.





Primer de tot volem agrair-li el detall d’haver enviat aquesta carta per tal d’explicar a la ciutadania la necessitat de crear a la ciutat de Barcelona l’anomenada “zona de baixes emissions” (ZBE). Entenem les raons que addueix al respecte i compartim la seva preocupació per l’emergència climàtica que, com vostè explica, vivim actualment (no només a Barcelona, sinó arreu del món). No entrarem a discutir detalls tècnics de la mesura implantada (per exemple, si no hagués estat més raonable ―i socialment més just― aplicar restriccions als vehicles no tant en funció de la seva antiguitat com dels nivells reals d’emissions que permet detectar la inspecció tècnica de vehicles), ja que estem segurs de la bona intenció i l’encert, en línies generals, d’iniciatives com aquesta.





Tanmateix, atès que el bé que es pretén preservar amb aquestes polítiques és indissociable d’un altre bé igualment important, com és el de garantir la mobilitat dels habitants i visitants de Barcelona, no ens podem estar de preguntar-li si vostè i el seu equip han tingut prou en compte, a l’hora de preveure les mesures necessàries al respecte, problemes com el que plantegen els recurrents talls de la circulació imposats a determinats carrers i places de Barcelona per persones que diuen estar exercint la seva llibertat d’expressió i de protesta política, talls que no només afecten vehicles particulars, sinó també el transport públic en general. Particularment distorsionadora i lesiva de l’esmentat dret a la lliure circulació és la pràctica, ja endèmica (portem vora de cents dies amb aquesta situació), de tallar sistemàticament, a última hora de la tarda, una de les vies més importants d’entrada i sortida de Barcelona, com és l’avinguda Meridiana. Resulta inconcebible, al nostre entendre, la tolerància i condescendència de què fa prova l’Ajuntament que vostè presideix en relació amb aquests comportaments totalment incívics i antidemocràtics, que cap reivindicació política, creiem, pot justificar.





Volem, doncs, fer-nos ressò del malestar de milers de veïns de Barcelona i rodalies, afectats quotidianament per aquestes accions injustificades i desproporcionades (malestar que en qualsevol moment podria donar lloc a enfrontaments que ningú no desitja) i demanem amb tota fermesa que faci vostè honor al mandat rebut de la ciutadania de Barcelona i posi fi a aquesta lamentable situació, penós epíleg d’unes setmanes d’inaudita violència als nostres carrers, que han deixat aquests plens de desperfectes als paviments i al mobiliari urbà, amb les consegüents despeses que la reparació de tot plegat suposa per a l’erari públic que paguem entre tots, havent renunciat vostè, pel que sembla, a demanar danys i perjudicis als detinguts en relació amb aquests fets.





Atentament,

Junta local de Barcelona de SCC

Barcelona, 20 de gener de 2020