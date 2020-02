Pelosi i Romney li amarguen la sessió a Trump

Que els EUA estan en els mitjans de comunicació cada dia és una cosa habitual, més encara des de l'arribada de Trump a la Casa Blanca i els seus més que polèmiques decisions, que no deixen a ningú indiferent. Ja la seva cara és desagradable, prepotent i les seves polítiques més que discutibles.





Aquest dimecres el Senat nord-americà, -com era d'esperar i per la seva majoria a la Cambra- rebutjava la proposta de destituir el president, a què se l'acusava d'abús de poder i obstrucció a Congrés pels seus estratagemes amb Ucraïna, que li beneficiar en els resultats electorals. La batalla fins a arribar a aquest punt final ha estat dura, amb enfrontaments directes entre la presidenta de la Cambra Baixa dels EUA, la demòcrata Nancy Pelosi, i el mateix president. Pelosi li ha plantat cara durant tot aquest procés i no s'ha deixat acovardir per Trump, que no ha dubtat a insultar-la: el més utilitzat ha estat la de "la boja Nancy".





És evident que els EUA estan suportant una crisi política de gran magnitud a causa de les més que evidents discrepàncies entre republicans i demòcrates, que han quedat en evidència en el transcurs del tercer discurs sobre l'Estat de la Unió del president Trump, on ha presumit d'èxits en tots els àmbits, com no podia ser d'altra manera, bo és el tint de pot!, que es qualifica de triomfador.





El punt final de l'acte "institucional" va ser protagonitzat, en primer lloc, pel mateix Trump, que va pujar a la tribuna de la Cambra, li va lliurar el seu discurs a Pelosi, aquesta es va aixecar per recollir-lo i donar-li la mà en un gest de bona educació i cortesia institucional, però Trump va retirar la mà, deixant en evidència a la seva interlocutora. La mala educació forma part de l'ADN del nou ric que fa de polític desastrós.









La presidenta de la Cambra Baixa dels EUA, visiblement molesta, no dubto a destrossar una còpia del discurs, que va qualificar amb aquestes paraules: "Era el més cortès que podia fer després d'aquest discurs tan brut".





He gaudit veient que Pelosi no li té por a Trump, sinó que és capaç d'escenificar que un "mascle" ficat a president no pugui fer el que li vingui de gust utilitzant un despotisme impropi de l'època i abusant del seu càrrec.





També s'ha de ressaltar l'actitud del senador Mitt Romney, d'Utah, que va trencar la disciplina del seu partit, és a dir la del Trump, a què ha considerat "culpable d'abús de poder", una actitud ètica i d'acord amb els seus principis. Trump està encantat amb el seu company de files i ja ho ha col·locat en la llista negra.