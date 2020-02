Abandonar la hipocresia

La societat espanyola no pot seguir vivint en un estat d'hipocresia, i ens ho ha vingut a recordar el relator especial sobre la pobresa i els drets humans de l'ONU, Philip Alston, que està visitant país a país per escoltar els que viuen sense recursos i posar cara a les xifres. El primer que ens ha deixat és un missatge sobre les polítiques socials, en afirmar que és el sistema que els governs adopten el que causa deliberadament que moltes persones entrin en una situació d'extrema pobresa, en abaixar impostos i no fer res sobre els drets a una renda o habitatge digne. I segueix explicant que les polítiques dels últims deu anys han triat deixar la gent a la seva sort, fent el pobre més pobre i el ric més ric. Un sistema fiscal regressiu que ha permès que els diners estiguin a la butxaca del que més té, i que hi hagi menys protecció social. Els que criden el contrari s'enganyen ells mateixos.





Per construir estàndards acceptables de justícia distributiva és essencial promoure una major transparència en l'assignació de recursos, perquè els procediments que estan regulant les despeses socials són molt opacs i no permeten que el col·lectiu ciutadà pugui controlar-lo. Estem evitant que es puguin debatre, examinar i modificar les polítiques abans d'aplicar-les, perquè un dels mitjans per donar accés a la informació, els portals de transparència, estan funcionant com un mecanisme "entubat" per cobrir l'expedient de procediment administratiu. Això és: no estan funcionant, són un maquillatge per justificar una mal anomenada participació. El que hauríem de fer és debatre àmpliament aquells temes que es consideren més rellevants i que afecten tant les decisions polítiques com a les institucionals. No penjar els documents quinze dies per complir la norma, ja que això és simple burocràcia.





Sóc conscient que definir la justícia distributiva no és fàcil, però la hipocresia és el pitjor camí. Sens dubte és un debat poc agitat, perquè no es vol que s'airegi. O bé cal evitar-perquè molesta, o es fa demagògia amb ell: per això és imprescindible que les dades surtin a la llum. Els de l'Informe FOESSA, per exemple, haurien d'estar més presents en la ment de molts abans de prendre decisions. Seria molt bo establir any a any -amb indicadors clars- el que s'aconsegueix en aquest terreny, per més que es tendeixi a oblidar les obligacions legals i constitucionals. Perquè així es podria acreditar que el millor bloc constitucionalista és el que millor aplica les regles de redistribució, i no els que intenten apropiar-se del que és de tots, com ha fet fins ara la Dreta amb la Constitució.





Per exemple, són molts els estudis que posen de manifest que invertir en Educació Infantil, Primària i Secundària és el que millor corregeix les desigualtats en els diferents orígens socials i la despesa més rendible. Però han aixecat la falsa bandera de la llibertat d'escollir centre educatiu i això ha conduït a la major injustícia: amb diners públics estem originant una segregació social difícil de corregir. Amb diners públics s'ha separat als nens i nenes segons el seu origen i classe social. I amb això estem destruint la confiança en el sistema democràtic: es requereix una gran transparència que no practica la nostra administració; estem en l'Era de la Informació, com diu el ministre Castells, però sembla que no ens hem assabentat.





I realment la qüestió més profunda que ens planteja l'informe d'Alstones el que podríem anomenar la transformació social per a una societat justa. Una societat justa té a veure molt amb la forma en què el món s'està organitzant, perquè moltes coses semblen intocables i les fem inamovibles, com és el cas de les fronteres. És una gran paradoxa que en un món globalitzat que es basa en la lliure circulació es pugui moure tot -fins donant facilitats a les màfies amb els paradisos fiscals- i el concepte d'una frontera justa no arribi a les persones. Sembla que el món civilitzat s'ha quedat sol en l'economia i en què els més rics puguin moure sense controls. O solucionem aquestes contradiccions o aviat aquesta globalització explotarà pels seus desequilibris.





La idea d'una justícia transnacional i universal és cada vegada més rellevant en tots els ambients i en els problemes socials s'està convertint en una clau, de la mateixa manera que en les qüestions del canvi climàtic. Estem en un moment confús i contradictori perquè els termes d'ajuda i redistribució, units al dret a la lliure circulació de persones i els drets mediambientals, estan abordant amb un retard que està perjudicant la construcció de la nova societat i la política de segle XXI. I això està fent forts als quals només pretenen ressorgir el conservadorisme del passat. La mal anomenada prudència política està portant a la desigualtat en totes les seves manifestacions.





Un altre exemple és el continent africà. No gastem recursos públics en enfortir les fronteres si no dediquem esforços a enfortir unes relacions obertes en una visió euroafricana, perquè els fluxos migratoris no els podrem aturar, ni els problemes de l'escalfament que afecta aquesta Regió, mentre seguim explotant els recursos d'aquests països. Les últimes dècades de la història ens han deixat una lliçó nefasta de com hem consentit un desastre en aquest continent.





Per avançar a una globalització més justa, Piquetty recomana tenir presents dos objectius: les normes del comerç i les finances, i un nou marc de cooperació. No és una utopia: és el desenvolupament d'una societat que camini amb la visió posada en una millor organització de l'economia d'aquest segle XXI, que resolgui els conflictes, perquè viure de la conflictivitat només és rendible per al que guanya. No podem oblidar que les conseqüències del curt termini polític ens poden portar al desastre. I que totes les ideologies que estan surant en aquest món incert tenen moltíssimes debilitats, i els ciutadans i ciutadanes d'aquesta nova democràcia han d'assumir que les que més pau social ens portaran són aquelles que donin més sentit de justícia distributiva per eliminar les desigualtats. Ja portem molts segles suportant la hipocresia d'una societat de classes: ja és hora d'iniciar un nou camí que desenvolupi una veritable societat justa que solucioni aquest desastre.