Nissan demana a Carlos Ghosn una indemnització de 83 milions d'euros

El fabricant d'automòbils Nissan Motor presenta una denúncia contra l'expresident del grup Carlos Ghosn en un tribunal japonès el dimecres, exigint el pagament de 83.380.000 d'euros.





La demanda, que es va presentar davant el tribunal de districte de Yokohama, ciutat en la qual es troba la seu de l'empresa en el Japó, té per objecte "recuperar una part important de les pèrdues causades per l'expresident" acusat de frau i mala gestió.





En un comunicat de Nissan s'indica que la suma d'aquesta indemnització s'ha calculat sobre la base de les "pèrdues" causades per les "pràctiques corruptes de Ghosn" i que inclouen la compra de diverses cases, l'ús privat de l'aeronau de l'empresa i els pagaments indeguts a membres de la família, a més de les despeses d'investigació legal i interna relacionats amb les activitats de l'expresident.





La demanda civil presentada aquest dimecres 12 de febrer està relacionada amb les acusacions d'abús de confiança contra l'empresari que es troba actualment al Líban després d'haver fugit del Japó. Nissan espera que la quantitat reclamada s'incrementi en el futur.





Aquest cas és independent de la denúncia presentada per Nissan contra Carlos Ghosn a les Illes Verges Britàniques el 30 d'agost de 2019, en què es van efectuar "pagaments i transaccions no autoritzats, com l'adquisició d'un iot, entre d'altres".





"Nissan va intensificar la seva campanya per recuperar els danys causats per l'expresident després d'haver fugit il·legalment de la justícia", segons el mateix comunicat de Nissan, que destaca la possibilitat d'emprendre noves accions legals "pels comentaris infundats i difamatoris de Ghosn després que fugís a Beirut".