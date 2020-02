Giovanni té 101 anys i el Regne Unit demana als seus pares que confirmin la seva identitat

És italià, té 101 anys i viu a Londres des de 1966. Giovanni Palmiero es va sorprendre molt quan va ser instat a demanar als seus pares que confirmessin la seva identitat. La sol·licitud la va fer el Ministeri de l'Interior britànic, després que l'italià presentés una sol·licitud de residència permanent al país després del Brexit.





Tot indica que va ser una fallada en el sistema informàtic: el sistema va assumir que Palmiero era un nen d'un any.





Giovanni Palmiero va ser requerit sobre la necessitat que la seva mare i el seu pare estiguessin presents quan va sol·licitar la residència permanent al Regne Unit en un centre d'Islington, a nord de Londres. Quan el voluntari que va ajudar Palmiero, que ja és besavi, va escanejar el passaport en la sol·licitud establerta per la UE per compartir dades biomètriques amb el Ministeri de l'Interior, el sistema va interpretar erròniament el seu any de naixement i va suposar que era 2019 en lloc de 1919.





"Immediatament em vaig adonar que alguna cosa ibamal perquè quan vaig escanejar el passaport, el sistema va importar les dades biomètriques no el 1919, sinó el 2019. Després es va saltar la secció de reconeixement facial, que és el que fa amb els menors de 12 anys", va dir Dimitri Scarlato, un activista del grup de campanya the3million que també treballa per Inca Cgil, una organització que ajuda als descendents d'italians.





Va ser llavors quan se li va preguntar si volia introduir les dades de la residència dels pares de Palmiero o si volia prosseguir sense ells. "Em va sorprendre. Vaig trucar al Ministeri de l'Interior i van trigar un temps a entendre que va ser culpa de l'aplicació i no meva", va explicar Scarlato, citat per 'The Guardian'.





A Itàlia, la història viscuda per Giovanni Palmiero ja ha estat reportada per diversos mitjans de comunicació. A 'La Repubblica' hi ha fins i tot un vídeo del fill de Palmiero explicant la història, envoltat del seu pare i la seva mare de 92 anys.





Després de la informació de Scarlato, el Ministeri de l'Interior va acceptar l'error i va recollir les dades d'identitat de Palmiero per telèfon. Dijous de la setmana passada es va informar que podia reprendre el registre per obtenir la residència permanent a l'edat de 101 anys.





Però se li va demanar que presentés proves de cinc anys de residència al país, tot i que havia estat al Regne Unit durant 54 anys, quan el Ministeri de l'Interior fins i tot hauria de tenir accés als registres nacionals d'assegurances i dels impostos per corroborar els cinc anys de residència fiscal contínua.





CASAT DURANT 75 ANYS I AMB 11 BENÉTS





Giovanni Palmiero va entrar al Regne Unit el 1966, "va treballar en un restaurant a Piccadilly i, fins als 94 anys, en una botiga de peix i patates fregides. Treballava fins a les 11 de la nit".

Porta 75 anys casat amb la seva dona de 92 anys, Lucia. Van criar quatre fills, vuit néts i 11 besnéts.





El seu fill, Assuntino, diu que aquesta situació és injusta: "És com una humiliació. Una persona ha estat aquí per tant de temps i de sobte això succeeix. No estic preocupat, però és completament injust per la gent gran". Encara que l'error sembla ser només un petit error informàtic, Assuntino assenyala que "no és un petit error" perquè el sistema informàtic "només va reconèixer els dos últims dígits de l'any de naixement".









"És més una molèstia que qualsevol altra cosa. El meu pare no serà expulsat, però la gent de la seva edat no hauria de passar per aquest procés. Haurien de rebre-la automàticament", va dir.





Com euròfil, Palmiero es va alegrar quan el Regne Unit va entrar al mercat comú en 1973, però li va prendre per sorpresa el resultat del referèndum de 2016 per abandonar la UE.





"Sempre va esperar que el Regne Unit entrés al mercat comú i ens va sorprendre molt el Brexit", va dir el seu fill Assuntino. "El consolat ha garantit que podem quedar-nos. El meu pare no pot tornar a Itàlia ara, perquè té els seus fills i néts aquí".





L'activista Scarlato diu que ja ha rebut una disculpa del Ministeri de l'Interior "per les molèsties". Però la família segueix esperant l'aprovació de l'estatus establert del pare, segons els mitjans de comunicació italians.





El Ministeri de l'Interior assenyala que s'ha posat en contacte amb Palmiero i que la sol·licitud s'estava tramitant: "Quan es va plantejar el cas de Palmiero, el nostre equip es va posar en contacte amb ell i amb qui ho recolzaven per a ajudar-lo", van justificar els serveis britànics.





Afegeixen que altres sol·licitants de 100 anys o més havien obtingut la condició de residents i que 2,7 milions de persones van obtenir una resposta favorable des que es va obrir el procediment al març.