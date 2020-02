Jugador suspès cinc anys per mossegar el penis a un adversari després del partit

Un futbolista d'una lliga amateur a França va ser suspès per cinc anys per mossegar els genitals d'un oponent.





L'insòlit cas es va produir després d'un partit de futbol amateur a Moselle, França. La trobada entre Terville i Soetrich va tenir lloc el novembre de 2019 i va acabar en un empat 1-1.





Després del partit, el nivell de tensió es va traslladar a l'aparcament de l'estadi: dos jugadors van començar a barallar. Un jugador de Terville va intentar separar-los quan un oponent li va mossegar al penis.





El jugador va necessitar 10 punts de sutura i va haver de faltar a la feina durant quatre dies. L'agressor ha estat suspès per cinc anys de la lliga de futbol amateur.





Per la seva banda, el jugador agredit ha estat suspès durant sis mesos i el seu equip perd dos punts i ha estat multat amb 200 euros per no complir amb les mesures de seguretat pertinents i per a temps la baralla.