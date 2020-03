Això va malament

El insípid to i la urgència de mesures que ens ha anunciat aquest dimarts el president de Govern, Pedro Sánchez, per tapar la seva falta d'eficiència i desgovern en la crisi del coronavirus, ens mostra fins a quin punt anem malament en aquesta crisi.





Temperar gaites i camuflar-se amb contínues rodes de premsa ministerials de cares llargues i tristes no ha estat la solució, ni tampoc l'eficaç manera d'escapar-se d'una pandèmia que es veia venir i que ha castigat durament els dos països d'Europa més permissius amb la deixadesa social en el seu dia a dia: Itàlia i Espanya, tots dos classificats, ara mateix, en l'expansió de la malaltia en primer i segon lloc en el panorama d'infectats a la Comunitat Europea. Trist i preocupant epíleg per a una estratègia sanitària i sobretot política molt equivocada.









Ara toca córrer i cal passar-se de rosca si o si. No queda altre remei. Hi ha hagut de parar les Falles i les Festes de la Magadlena, i fins i tot és possible que la eleccions gallegues i les basques perquè totes i tots mantinguem serenitat i procurem ajudar-nos les unes als altres per evitar contagis innecessaris, tenint cura dels nostres majors que estan caient com a mosques i que no es mereixen que un virus d'origen desconegut els tancament seu final de vida injustament. Cal lluitar amb coratge i cap.





Carregar contra els periodistes li surt gratis Sánchez... a el menys, de moment. Després ja vindrà el temps de passar comptes, perquè el que s'intueix ara mateix, per la escoltat ahir, fa olor de tic bolivarià i no a democràcia europea consolidada. Ni en els continents, ni en els continguts.





Per això, vostès Senyores i Senyors segueixin fent cas al que els diuen els seus metges, però abstinguint-se del que fan alguns dels seus governants als que han de perdonar, perquè encara no s'han adonat del mal que ho estan fent. Tornem a punt de partida i practiquem això que portem en els nostres gens i que vam aprendre dels nostres avis que van patir una Guerra Civil, que és el valor i la solidaritat. Amb només aquests dos components, aconseguirem sortir d'aquest maleït embolic en què estem ficats. Així que, davant l'adversitat que patim, ànim i bon judici, compatriotes.