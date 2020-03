El president Torra és insolidari, els catalans no

"El virus no distingeix de territoris, ni d'ideologies ni de colors polítics", deia el president de govern, Pedro Sánchez, a l'explicar el Reial Decret aprovat en el consell de ministres extraordinari que es va celebrar aquest passat dissabte i pel qual, el govern prenia el comandament i liderava la gestió de la crisi per la pandèmia de coronavirus, posant per a això tot un seguit de mesures dràstiques que ja tota la ciutadania coneix.









La majoria de presidents de comunitats autònomes han entès la gravetat de l'assumpte i han fet pinya al voltant de Sánchez, el mateix que la majoria dels partits polítics i significatiu és el silenci dels altres. El president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, i el lehendakari del País Basc, Iñigo Urkullu han protestat perquè els treuen competències. Com si el coronavirus entengués de competències, territoris, llengües, com s'està demostrant. En una situació com la que s'està vivint a Espanya, la unitat, cal l'esforç de tots, sense distincions ideològiques. És l'hora de fer pinya. No és el moment per reivindicar competències, és el moment de solucions mèdiques i d'evitar més contagis. Això no és un joc de vanitats i "masclets" que treuen pit. Si hi ha una ocasió on la unanimitat ha de produir-se és ara. Demà ja hi haurà temps per parlar d'altres temes, la prioritat és aturar la coronavirus, la resta és secundari.





Deia George Washington Carver que "On no hi ha visió, no hi ha esperança", això els passa a uns quants i així els va als ciutadans als que diuen defensar.





Per rematar la seva jugada, Torra no ha volgut signar el document conjunt d'unitat d'acció davant el coronavirus que ha estat ratificat pels 16 presidents autònomes més les ciutats de Ceuta i Melilla. Tot un exemple de solidaritat d'un president irresponsable que anteposa els interessos polítics per sobre de la salut de tots els catalans i espanyols. "Un a un, tots som mortals. Junts, som eterns", afirmava Apuleyo, l'escriptor romà més conegut del segle II.





Els dirigents polítics tenen molt a aprendre dels sanitaris espanyols que estan donant exemple de professionalitat, entrega i solidaritat amb la ciutadania, treballant braç a braç amb els seus companys d'altres parts d'Espanya. En són un exemple que ningú oblidarà. Treballen sense descans, sense importar-los els que a ells els pugui succeir a l'estar directament en contacte amb persones infectades, sense renunciar a enfrontar-se de cara amb la pandèmia. El treball dels professionals sanitaris és vocacional, només així s'entén aquesta dedicació i esforç que estan realitzant dia a dia.





L'actitud del president Torra és d'una irresponsabilitat supina, caldria recordar-li que, a Bèlgica, país de referència de l'independentisme, on es troben els fugits, que també estan patint la pandèmia d'aquest segle XXI, el seu govern central ha tret les competències sanitàries a Valònia i Flandes i aquesta última no ha dit absolutament res, el mateix que Quim Torra ....





Una cosa queda clara, els catalans no són insolidaris, com el seu president, més aviat tot el contrari, el que passa és que una part dels independentistes sempre han jugat brut i han vinculat Catalunya a la seva ideologia, gran error: ni Catalunya és seva , ni els catalans són insolidaris en temps de crisi. El president Torra, ha de dimitir d'una vegada, després de la seva última gesta xenòfoba que deixa en mal lloc el país que diu estimar i defensar.