Aquest dimarts, el president de la Generalitat, Quim Torra, era entrevistat per TV3 i ha declarat que havia enviat una carta al president Sánchez a la que torna a exigir el tancament de Catalunya per a la seva confinament total i en una ostentació de sentit de responsabilitat ha dit: "m'importen un rave les fronteres i les banderes. M'importa la salut i la vida de les persones". La qual cosa em sembla que és el que devia haver dit fa ja uns quants dies. Ell és coneixedor que el confinament total, com demana, ha de autoritzar el Govern.





Torra es troba confinat a la Casa dels Canonges, residència oficial dels presidents de la Generalitat, per haver donat positiu en el test del coronavirus, potser per això, en la solitud de la tancada, ha tingut temps de pensar en tot el que està succeint : la salut de les persones està per sobre de tot. El país el compon les persones, no només el territori, ni les banderes, ni les ideologies. És temps de enfrontar-se a una situació greu per a la qual no s'estava preparats.









Cal donar-se pressa, el coronavirus és un corredor de velocitat, més ràpid del que es creia, no dóna treva i els professionals han de lluitar contra ell amb una escassetat de mitjans que s'evidencia. El virus no respecta a ningú, tampoc a molts professionals que han sucumbit al virus.





La situació ha desbordat a tots. A Catalunya, el panorama no és millori. El lideratge de la consellera de salut està sent qüestionat: professionals que no disposen de màscares ni bates per protegir-se, falta de llits i informació que es facilita als mitjans bastant escassa.





Es té la impressió que hi ha una ocultació de les dades reals i impera la llei del silenci pel que fa a nombre real d'afectats i morts. És una sensació que tenim molts. Alguns diuen que és per no causar alarma, però quan la informació és clara i fluida s'aconsegueix l'antídot per acabar amb els rumors.





El desproveïment és una realitat reconeguda a nivell nacional, el sistema sanitari català no és aliè a aquest. Quines mesures té previstes la Generalitat per pal·liar aquest problema? De moment no s'ha dit res, només que es farà tot el possible per solucionar-ho, sense explicar les mesures concretes.





La consellera, ha de ser més explícita en les seves explicacions, no ocultar informació, dotar el sistema del material necessari i ampliar la plantilla que cada dia es redueix per les baixes de professionals, que com humans també es veuen infectats pel coronavirus.





Diu l'economista Miguel Sebastián que en temps de guerra cal posar tots els diners que faci falta. Estem en una guerra sense quarter per acabar amb el virus, així que cal posar els diners que calgui per acabar amb el coronavirus, president Torra, i me n'alegro que li importi un rave les fronteres i les banderes, i si la salut dels ciutadans.