Centenars d'economistes i experts destacats de la Unió Europea han signat el Manifest "Makemoneyonvalue, notonhealth" de la Confederació Europea de Sindicats , a què m'he sumat perquè és valent i transcendental. El que pretén aquesta crida és que les mesures macroeconòmiques extraordinàries per fer front a l'emergència Covid-19 siguin un suport directe que asseguri la cobertura als que han hagut de mantenir-se tancats a casa per protegir-se a si mateixos, als seus éssers estimats i conveïns.





Un missatge molt directe per alertar i prevenir que la situació no sigui aprofitada per les institucions financeres en el seu benefici directe o indirecte, i assenyalar que la seva missió ara és evitar un xoc econòmic. Per a això es reclama mesures dràstiques: Suspendre les borses de valors per evitar especuladors a la baixa. Que el Banc Central Europeu (BCE) baixi la seva taxa d'interès al zero per cent o menys, i que estigui preparat per a donar suport a qualsevol necessitat financera allà on es necessiti. Que ningú presti a taxes d'interès positives i que les operacions siguin sense comissions. Que el BCE injecti finançament a raig per donar suport als ingressos dels treballadors. I que es prenguin mesures per regular els moviments de preus de productes vitals, així com els d'habitatge.









Aquestes mesures d'emergència, segueix dient la crida, han de ser aprofitades per a una revisió dels principis i la governança econòmica a la Unió Europea perquè sigui més sòlida. Els serveis i els treballadors públics estan fent una feina increïble en la prestació i la cura, ara és el moment de traçar una nova política perquè puguin finançar-se de manera sostenible en el futur. Les felicitacions són benvingudes, però sense finançament són buides de contingut.





D'altra banda, és el moment de lluitar contra els virus socials, la corrupció i el frau, que juntament amb l'evasió i els paradisos fiscals estan minvant les possibilitats reals d'unes hisendes públiques amb més recursos. És hora de tancar aquests espais de contaminació fiscal i financera que donen recer a tots els múltiples negocis corruptes i als beneficis del narcotràfic.





En última instància es tracta, ens diu la crida, d'un control democràtic del nostre sistema financer i de prendre les mesures necessàries per salvar els mitjans de vida i d'activitats econòmiques de les persones. Tots els països han d'actuar ràpid i junts i donar una resposta efectiva a una crisi que ens afecta a tots. Apartant divisions i nacionalismes. És un camí per a la solidaritat que obrirà les portes a un Bé Comú. La unió ens donarà forces per iniciar una nova etapa en la Humanitat.





Explica Innerarity que ens trobem en una època de contradiccions, en què la realitat social és molt difícil d'entendre i gestionar perquè conviuen diferents lògiques. Necessitem una visió constructiva de la democràcia, i tant de bo que en el confinament que estem vivint siguem capaços de desplegar les xarxes socials digitals per donar poder a la ciutadania, que s'ampliï i reforci el Dret a Saber, que augmenti la participació democràtica, emancipem als més marginats i avancem en l'enfortiment de la vida associativa. La nova governança és precisament la que fomenta les capacitats d'una ciutadania desitjosa de sortir amb més força d'aquesta crisi de salut. Volem sortir amb més salut, millor economia i millors polítiques per impedir la vulnerabilitat dels més febles.





Nota: El text complet del Manifest que aquí se sintetitza pot llegir-se al portal a Internet de la Confederació Europea de Sindicats: ( https://www.etuc.org/ )