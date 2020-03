El Govern no escolta ni a empresaris ni a l'oposició

La recent mesura de confinament que ha afectat més treballadors i empreses, per decisió unilateral i tardana de govern de coalició socialista-podemita, ha caigut molt malament als dirigents empresarials amb els quals no s'ha consultat res pel que fa a les mesures, però tampoc al conjunt de l'oposició i les autonomies, que com el govern basc s'han preguntat en veu alta com es tanca la siderúrgia i es torna a obrir d'un dia per l'altre deixant al carrer cent mil famílies.









Si no fos un tema menor aquesta actuació inexplicable, queda sobre la taula si no va sent ja hora que l'oposició a més d'empassar les mesures que se li ocorren a Sánchez i els seus ministres, si no seria convenient que el profeta de la Moncloa incorporés en el seu Gabinet de crisi persones qualificades d'aquesta oposició que també ha estat escollida democràticament per tal que l'assessorin en decisions clau per a tota la nació en una hora tan crítica i que de pas li diguessin coses que als seus col·laboradors no li van, en circumstàncies com la present, a suggerir o aconsellar i que són tan valuoses com les que ja escolta interessadament.





Un apunt a part em sembla el to que utilitza la meva paisana la ministra de Treball, Yolanda Díaz, que trasllueix una visceralitat injustificada contra els empresaris i les empreses, ignorant com el seu Cap, Pablo Iglesias, que empresaris i treballadors són el mateix en un país que està fregant la fallida econòmica. Sense l'esforç conjunt de tots dos ens anirem drets a la ruïna i aquesta pandèmia no desapareixerà. Així que menys to supremacista que aquest país ni és Cuba, ni tampoc Veneçuela. Vaja, que no volem líders exòtics al front de les nostres vides, ni polítics que converteixen el Parlament en una Cambra d'unanimitats que desprèn un insuportable tuf totalitari.





On c... hi ha el material de detecció del coronavirus per a totes les ciutadanes i ciutadans, que no dóna arribat mai, perquè així sapiguem de veritat quants malalts tenim i perquè els nostres sanitaris no es contaminin...?