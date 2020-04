Deu mil espanyols morts

Morts pel Covid 19: Itàlia: 13.915. Espanya 10.935. USA: 6.058. França: 5.387. Xina: 3.203? Iran: 3.160. Alemanya: 1.107...





La prestigiosa Universitat Johns Hopkins de Baltimore té entre els seus fets rellevants, haver estat el primer web mundial en comptabilitzar, d'una forma seriosa i científicament irreprotxable, les dades estadístiques de la pandèmia del coronavirus també anomenat COVID 19. Perquè no hi hagi discussions, si un o l'altre falsegen les seves dades, l'hem escollit, en les nostres consultes diàries com a referència i, per descomptat, per escriure aquestes línies de dolor i desesperança.









En fer-ho, no tenim cap dubte que les dones i homes de la nostra sanitat s'estan deixant la vida intentant salvar el major nombre dels seus compatriotes, i que la seva tasca heroica i altruista, deixarà un segell inesborrable en la memòria de tota la gent de bé que els seguim apassionadament. Sense ells, els deu mil morts que portem, deu mil!, serien, ara mateix, almenys, més del triple.





Intentar guarir, sense saber si la gent, que omple els consultoris o les urgències està infectada d'un virus mortal. No disposar de màscares o guants, o el que és un horrorós clam de desesperació i cabreig no haver començat a utilitzar massivament els PCR per poder saber el que realment passa, com ja fan a... Islàndia! , Són algunes de les monumentals mancances amb les que metges i infermeres espanyoles segueixen encara treballant en els amuntegats hospitals, ambulatoris i residències per a gent gran de tot Espanya. Els han manat a l'escorxador sense armes amb què defensar-se i defensar-nos, i ja poden ser els millors del món, que per a mi ja ho eren, ho són i ho seguiran sent, que sense mitjans poc podran contra un enemic tan formidable i invisible.





Però quin país ens han dissenyat els nostres polítics després de la Constitució del 78? Què indústria nacional tenim incapaç d'autoabastir de mascaretes o respiradors tenim? On és, per dir alguna cosa senzilla, l'alcohol de 90 graus que les farmàcies no ens venen a què estem tancats? Per què hem seguit votant a polítics i partits que van tancar plantes senceres d'hospitals i van baixar els llistons de qualitat tècnica en els temps de bonança per autoregalar-se més i millors càrrecs o viatges per qualsevol motiu a costa d'un país tan pobre com el nostre? Com som tan ingenus?





Quina inventin ells! Es deia en temps dels meus avis com palpable evidència de la ignorància política en què hem viscut durant tants anys. Això sí, centenars de milions per al futbol, i abans quantitats ingents per als toros i els toreros. Molta fe, moltes processons, però els nostres joves talents havent de buscar-se la vida a mig món. Tota una inversió per després regalar-la als països que els contractaven. I per si fos poc als vells que es van deixar la pell per pagar la nostra educació i benestar dels deixem tirats a les residències deixant-los morir perquè ja són grans.





10.000 morts i el govern socialista i els seus còmplices podemites ens prenen per ximples. Com bé és sabut, a mitjans de comunicació com nosaltres no ens deixen fer preguntes, cosa que la Generalitat no fa, 'perquè després parlin dels polítics independentistes! Hauria de donar-se una volta per Barcelona el secretari d'Estat d'Informació per aprendre alguna cosa. Quina decepció la meva!





Sento pena pel president del Govern d'Espanya. Com pot dormir a la nit amb semblant càrrec de consciència de deu mil morts? Quants compatriotes han de morir més per aconseguir que es formi un govern d'emergència nacional en què estiguin tots els colors representats inclosos empresaris i militars. I entre tots sortim del fangar en què estem ficats?





Deu mil morts...! Déu meu, quin desastre!?