Sense transparència, desordre i malestar

Diu Naomi Klein en Capitalisme de desastre i la doctrina del schock que en la nostra forma de pensar i de viure s'ha implantat un sistema que condiciona els nostres comportaments i limita les nostres relacions. Aquest sistema, que controla a la humanitat per la por, és un desastre per a l'organització social. Els think tank que ens dominen veuen el nostre món com un espai de consums globals que cal alimentar i distreure perquè un grup, aquest famós i determinant un per cent de grandíssimes fortunes, seguiu mantenint la seva situació privilegiada de riquesa i poder.





Ara que tenim temps de meditar seria bo que -després d'agrair el que els sanitaris estan donant- pensem una mica sobre el paper que estem jugant. Reclosos, amb un horitzó complicat i sense transparència i informació prou contrastada, s'està donant lloc a un malestar social i una sensació de desordre.





Albert Camus, a La pesta, va advertir que els bacils no moren o desapareixen per complet. Però el sistema immunològic està molt debilitat per moltes altres causes: què ocupació em quedarà a la sortida d'aquesta crisi? Quina capacitat de consum tindré? Què economia? I així successivament van obrint-se una sèrie d'interrogants que ens podríem fer sols, en família, amb els veïns de la comunitat o amb els amics per les xarxes. Però, on anar per conèixer i aclarir aquests dubtes? Hi ha transparència?





"Transparència": paraula màgica. Tenim moltíssimes dades, a cada moment ens inunden amb informació, però qui la contrasta? I no ja la més propera, sinó la de tots els països del món. Algú ha comprovat si les dades de la Xina són veraces? Perquè des que el Govern de la Xina va detectar el problema no sabem si els seus victoriosos resultats responen a la realitat.





Ningú els ha avalat, excepte el mateix partit. A la Xina no hi ha organismes de Transparència perquè el seu sistema polític no els concep. Però de tots és conegut que els primers símptomes van ser ocultats i les conseqüències mortals per al metge que va detectar l'epidèmia. Els funcionaris d'aquest règim no democràtic ja es van encarregar de silenciar-lo. A la Xina hi ha un sistema de vigilància ciutadana en on no hi ha pas sense control. I aquesta societat no democràtica no és el millor mirall.









Marta Peirano, reconeguda periodista especialitzada en aquests temes, ens diu que ja n'hi ha prou de posar a la Xina com a model del Covid-19, perquè és un règim que sanciona per beure entre setmana, empresona per llegir l'Alcorà, però que es va oblidar de prohibir la venda d'animals salvatges en els mercats, tot i la trista experiència de la grip a de 1957 i de la SARS a l'any 2002. Mai es pot defensar l'eficiència del totalitarisme, si és que fos certa, perquè no té per objectiu la protecció dels ciutadans, sinó la supervivència del règim. I aquesta reflexió la podem traslladar al nostre sistema democràtic quan ens fallen els controls i no hi ha transparència, perquè ens han atropellat els esdeveniments i ningú sap per què estaven buits els magatzems hospitalaris de màscares i equips de protecció del personal sanitari, aparells mèdics, i mancats de llits a la sanitat pública amb menys metges i personal d'infermeria que fa deu anys.





Heymann, l'epidemiòleg que va liderar la resposta global al brot de SARS a 2003, ha alertat que la humanitat estava convivint amb un brou de cultiu molt perillós: la ramaderia intensiva i els seus derivats de productes carnis. I podríem pensar, és que som tan insensats que seguim consumint aquests productes com els xinesos la seva sopa de ratpenats? Amb una diferència: que els xinesos defensen al seu règim per sobre de la ciutadania, però en les democràcies tenim l'obligació constitucional de defensar la ciutadans i ciutadanes per sobre de les indústries que poden produir malalties. Aquesta diferència és per pensar-la en aquests dies de reflexió. Perquè quan Li Wenliang va investigar a finals de setembre set casos de síndrome aguda respiratòria com a conseqüència de productes consumits al Mercat de Huan, dos dies després la policia local els havia amenaçat, a ell i a altres sis metges, per difondre el perill d'una malaltia . No és correcte prendre com a model un sistema dictatorial i molt menys deixar-nos seduir per la seva lògica, perquè està enverinada, i el seu gust del final sempre serà amarg.





No obstant això, sí que podríem, en comptes de contemplar aquest vergonyós espectacle que ens estan donant certs presidents autonòmics enfrontant-se amb el Govern de la Nació per veure qui sap més de mesures estratègiques, prendre una bona idea al Regne Unit. En aquest hi ha un Grup d'Assessorament Científic per a Emergències (SAGE) que brinda assessorament tècnic per donar suport als responsables de les decisions governamentals en estats d'emergència. El seu paper consisteix a garantir que es brindi assessorament científic oportú i coordinat a les decisions intergovernamentals de Regne Unit. Amb la seva independència, s'assegura que la informació arriba sense condicionaments polítics a Govern, que en funció d'ella marca la política oficial.





Marta Peirano ens suggereix que també hi ha més coses que maten la humanitat, com la persecució per les seves idees de periodistes i professionals que han vist com se'ls amenaçava de mort. Com la repressió per haver participat en una manifestació de drets humans, o com la persecució de persones per la seva ètnia o pel seu gènere, com el cas de les dones que són violades. Avui no podem abraçar el totalitarisme com a taula de salvació perquè també és una greu malaltia contagiosa, com els patriotismes, els nacionalismes i les molt diferents formes de conservadorisme radical, que amb els seus autoritarismes ens deixen gelats.





Mirem els països més democràtics que estan acompanyant a la seva gestió amb més informació, més transparència i més mitjans, com els tests i altres mesures de prevenció, protecció i desinfecció. Un Govern democràtic ha d'aprofitar l'estat d'alerta per enfortir la democràcia, per rendir comptes millor que mai, per acollir la col·laboració ciutadana i donar-li el major protagonisme: així el diàleg i la solidaritat seran les vies per sortir d'aquesta pandèmia. Altrament, tindrem una altra pitjor a mig termini.





Nota: Més informació del Grup d'Assessorament Científic britànic a https://www.gov.uk/governement/grups/scientific-advisory-goup-for-emergencies-sage-coronavirus-covid-19-response