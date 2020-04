Seat i sindicats pacten el ERTO per causes organitzatives per començar el dilluns

Seat i sindicats han pactat aquest dimecres el nou expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) per causes organitzatives que afectarà un màxim de 11.061 persones i s'aplicarà a partir d'aquest dilluns, quan la companyia preveu reprendre l'activitat de forma esglaonada.





En declaracions a Europa Press, el president del comitè d'empresa, Matías Carnero, ha explicat que el ERTO que va presentar la companyia per causa de força major acabarà el 26 d'abril --un dia abans de reprendre la activitat-- però es conservaran les condicions de la mateixa.





La reincorporació a la feina es materialitzarà en tres fases per garantir la implementació de les mesures de protecció per a la salut dels treballadors i està previst que aquest procés duri unes vuit setmanes.









El personal afectat serà principalment de producció, entre directes i indirectes, de les factories de Martorell (Barcelona), Zona Franca de Barcelona, Components i Recanvis, i es preveu que a la primera fase afecti un màxim de 9.390 persones, en la segona a un màxim de 6.759 i en la tercera a un màxim de 3.558.





Queden excloses de l'ERTO les persones més grans de 53 anys i les que no tinguin les cotitzacions necessàries per tenir dret a l'atur, també el personal indirecte que no està vinculat a l'àrea de producció, pel qual es fomentarà el teletreball, sempre que sigui possible, especialment en el cas de les persones amb fills menors de 14 anys al seu càrrec.





PLA SOCIAL





Companyia i sindicats han acordat un pla social que estableix un complement a la prestació d'atur pot arribar al 90% el salari net i manté les aportacions íntegres al pla de pensions, alhora que es garanteix el 100% de les pagues extraordinàries i les vacances.





"Era necessari un acord d'aquestes característiques perquè la incertesa que hi haurà en el sector no la sap ningú", ha assenyalat Carnero, que ha celebrat la decisió de la companyia de fer un test PCR a tots els empleats abans de reincorporar-se a la feina.