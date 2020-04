L'Ajuntament de Las Palmas estudia l'impacte de l'absència humana a la platja de Las Canteras

És ben sabut que el confinament imposat per la pandèmia de coronavirus i la conseqüent absència de persones en espais urbans i naturals ha produït una sèrie de conseqüències en molt bona mesura beneficioses, permetent la recuperació mediambiental de llocs influïts en major o menor mesura per l'impacte humà.





Conscient d'això, l'Ajuntament de Les Palmes de Gran Canària ha volgut anar més enllà de les simples observacions i ha començat a avaluar de manera empírica l'estat ambiental d'un dels seus principals atractius que és la platja urbana de Las Canteras que té una extensió de més de tres quilòmetres, una temperatura mitjana anual de 22ºC, es troba en ple centre de la ciutat i compta amb una àmplia oferta per practicar l'esport a l'aire lliure i al mar.





Una de les seves principals peculiaritats és l'existència sota les aigües d'una fauna i una flora extraordinàries, amb un catàleg de més de 150 espècies, la qual cosa ha fet possible que hagi estat acreditada amb la Q de qualitat turística, el certificat d'accessibilitat universal i la bandera blava.





Platja Las Canteras (font: http://lpavisit.com/)





El monitoratge proposada per la corporació municipal es durà a terme amb la col·laboració de la Universitat de Las Palmas de Gran Canària, mitjançant recollides de mostres directes que s'utilitzaran per estudiar la qualitat de l'aigua, la situació de la sorra i l'estat de la biota de les aigües de Las Canteras. Durant l'estudi, s'aprofitarà també per analitzar la capacitat de càrrega de la platja de la forma més precisa possible, de cara a concretar les possibles mesures d'allunyament social que proposi el Govern quan es procedeixi a aplicar les mesures de desconfinament.





Tals dades físiques es complementaran amb el seguiment de les opinions proporcionades a través de les xarxes socials per oferir informació sobre la reputació d'aquest lloc entre els ciutadans i el públic local o visitant tant abans, durant el confinament i per al futur procés de reobertura.





Més informació: