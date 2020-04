La Mesa del Turisme ha reaccionat amb escepticisme i contempla amb cautela el pla de retorn a l'activitat per fases que ahir va anunciar el Govern i que permetrà la represa gradual de l'activitat turística a Espanya en els pròxims mesos. "Les mesures adoptades són escasses de moment però, si més no, llancen una tímida esperança en el camí cap a aquesta nova normalitat en la qual el sector turístic, per iniciativa pròpia, ja ha començat a treballar", comenta el president de la Mesa del Turisme, Juan Molas.









Per a l'associació turística, és essencial assegurar a nivell nacional i europeu els protocols sanitaris per al turisme. És molt important definir amb claredat i com més aviat les mesures tecnicosanitàries incloses en aquests protocols per a cada un dels subsectors turístics però, especialment, per a la hoteleria que -segons el calendari marcadors podrà reprendre l'activitat en breu. "És imperatiu garantir la protecció i confiança al consumidor amb la immediata adopció d'uns protocols sanitaris comuns que permetin la reobertura segura dels establiments hotelers", recalca el president de la Mesa del Turisme.





No obstant això, Molas postil·la que "de res ens serviran els hotels, restaurants i càmpings -entre altres- oberts si no arriben els clients", de manera que les empreses turístiques necessitaran un compromís addicional per part de Govern. Els empresaris del turisme estan ansiosos per reobrir, però la supervivència dels negocis exigeix una liquiditat de la qual molts s'han vist privats pels mesos d'inactivitat. La Mesa del Turisme sol·licita que s'asseguri aquesta liquiditat empresarial mitjançant exempcions tant fiscals com en les factures de serveis exteriors (electricitat, gas, etc.).





"Així mateix entenem que caldrà proposar estímuls financers a la inversió i a les operacions turístiques, obrint línies de finançament per a les empreses que vagin a adoptar les solucions que garanteixin els protocols sanitaris o les reformes que hauran de fer de cara a l'adaptació dels establiments perquè puguin operar de nou amb totes les garanties ", afegeix Molas.