Un nen viatja 30 km a cavall per tenir a accés a Internet i lliurar els deures

La pandèmia del coronavirus ha allunyat els més petits de les escoles, convertint Internet en una eina indispensable perquè puguin seguir tenint contacte amb els professors i, per tant, aprenent.









No obstant això, hi ha molts nens al món sense connexió a les xarxes a casa seva. És el cas de Jeremies González Ordienco, originari d'un petit poble d'Argentina, que cada dia cavalca 30 quilòmetres a llom del seu cavall per poder lliurar els deures





El vídeo on explica la seva gesta s'ha viralitzat a tot el món perquè, quan hi ha ganes d'aprendre, qualsevol distància es curta: