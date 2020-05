Amenaça amb treure la pistola si no li deixen el mòbil... i acaba detingut

Un home de 49 anys domiciliat a la Corunya, O.C.B., ha estat detingut després d'amenaçar amb disparar a un grup de clients que es trobaven en una terrassa que es van negar a prestar-li un telèfon mòbil, encara que posteriorment es va comprovar que no anava armat.









Fonts policials han detallat que els fets van tenir lloc aquest dimarts sobre les 00,36 hores, quan els agents van ser informats que diversos clients s'havien embrancat en una baralla en un establiment del carrer Castelao.





Després desplaçar-se a el lloc, els policies es van entrevistar amb dos clients de el local de 20 i 21 anys domiciliats a Vigo que van explicar que es trobaven asseguts a la terrassa quan un home es va acostar a ells i els va exigir que li facilitessin un telèfon mòbil per fer una trucada. A més, aquest home els va amenaçar amb treure una arma de foc.





Tot i que aquests joves van intentar calmar aquest home, la situació va derivar en una discussió durant la qual ell va amenaçar amb treure una arma i disparar. Així, una altra persona es va acostar a el lloc i traslladar a l'home a l'altre extrem del carrer per evitar que la baralla derivés en una agressió.





Posteriorment, els agents es van entrevistar amb aquest home, que es trobava acompanyat del seu fill de 12 anys. Encara que van intentar calmar-lo, va incrementar la seva actitud agressiva, de manera que els policies van sol·licitar una altra patrulla perquè traslladés al menor al seu domicili, on va quedar sota la custòdia de la seva mare.





Atès que aquest home havia amenaçat amb treure una arma, els agents van intentar registrar-lo. No obstant això, aquesta persona es va negar i va amenaçar els policies, que van intentar que es tragués la caçadora per comprovar si estava armat.





Mentrestant, aquest home va incrementar el to de les seves amenaces i va intentar agredir un agent, que el va esquivar i el va reduir al costat del seu company. Així, els policies el van detenir per la suposada comissió d'un delicte d'atemptat a agent de l'autoritat i, després realitzar-li un escorcoll, van comprovar que no portava armes.