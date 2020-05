Assaf Zamir, nou ministre de Turisme en el Govern de coalició israelià

Després de més d'un any de gestions en una de la més llarga crisi polítiques que ha patit des de la seva fundació l'Estat d'Israel, a la fin s'ha aconseguit que el Parlament avalés la formació d'un nou govern de coalició format per l'incombustible, encara que molt discutit i pendent de diverses causes judicials, Benjamin Netanyahu i el principal líder de l'oposició, Beny Gantz.





El nou executiu va aconseguir 73 vots favorables i 46 en contra i durant el primer any i mig de mandat ocuparà la seva presidència Netanyahu i en el segon període de la mateixa durada, Gantz.









Un dels seus nous ministres és el de Turisme, cartera que ha estat encomanada a Assaf Zamir. Zamir té 39 anys, va ser entre 2013 i 2018 vicealcalde de Tel Aviv i en aquesta ocasió era la tercera que es presentava com a parlamentari a la Kenésset. El nou responsable del turisme d'Israel passa al seu antecessor, Yariv Levin i assumeix el càrrec en un any marcat per l'impacte de la crisi del Coronavirus en el sector turístic, que el 2019 va aportar al PIB de país 23 bilions de NIS (5, 9 bilions d'euros)





Cal recordar que la pandèmia ha motivat l'ajornament del Gay Pride de Tel Aviv, una manifestació que hauria hagut de tenir lloc a mitjans de juny i que és la més important del seu gènere a l'Orient Mitjà, amb més de 250.000 participants. També s'han ajornat les desfilades de Haifa, Jerusalem i Be'er Sheva. De tota manera, se celebraran esdeveniments virtuals relacionats amb l'orgull gai que s'anunciaran oportunament.