Drets humans i Neosoberanisme

En el seu segon canvi de gabinet -en juny de l'any passat- quan el President Piñera va reemplaçar en Relacions Exteriors a l'escriptor Roberto Ampuero per l'empresari Teodoro Ribera, tot semblava indicar que la seva política exterior anava a donar un gir significatiu.





El fiasco de Cúcuta havia frustrat les seves aspiracions de liderar la dreta llatinoamericana a partir de la creació de Prosur i la retirada de Unasur, i arribar a una alta visibilitat internacional després de la seva visita a 15 països el 2018.





Així, el nou Canceller en el seu primer any de gestió va prioritzar enfortir les relacions internacionals com a política d'Estat, distanciant-se de l'anterior qui havia afirmat que "no tota política exterior és una política d'Estat". Ràpidament va convocar a Consell de Excancilleres, es va proposar modernitzar la Cancelleria, ampliar la plataforma de exportacions, atreure inversions a país, i tenir un "diàleg fluid" amb l'oposició. Després de l'18 / O es va reunir amb delegacions estrangeres i organismes internacionals per a "donar la cara" després de la gran protesta nacional. Ja finalitzant el seu primer any va constituir el Consell Assessor de Política Exterior incloent personalitats de l'oposició.













No obstant, el ministre de Justícia, Hernán Larraín, ens ha recordat que el govern no ha canviat fonamentalment el seu nord en política exterior i que continua, entre altres matèries, resistint-se a cedir graus de sobirania a favor d'acords internacionals no econòmics, tractant de afeblir el sistema de protecció internacional dels drets humans. Ara, a través de la iniciativa que regularia els procediments de cooperació amb la Cort Penal Internacional (CPI). Iniciativa que d'alguna manera confirma les criticades afirmacions del seu antecessor.





Cort Penal Internacional





Recentment inaugurada la seva nova administració, el President va encarregar la redacció d'una nota amb una declaració crítica sobre el Sistema Interamericà de Drets Humans (SIADH), la qual finalment van presentar conjuntament Argentina, Brasil, Xile, Colòmbia i Paraguai.





En aquesta mateixa línia, el 12 de maig recent passat els ministeris d'Interior i Seguretat Pública, Justícia i de Drets Humans i Relacions Exteriors van enviar a la Cambra un projecte de llei que "estableix el cos normatiu que regula els procediments de cooperació amb la Cort Penal Internacional ". D'acord a l'constitucionalista Jaume Bassa, crida l'atenció que el projecte de llei deixa a una autoritat política, "a titular de el Ministeri de Relacions Exteriors com el primer filtre per a acceptar o no la competència de la Cort Penal Internacional, reemplaçant la funció que fins avui requeia en el Ministeri Públic. " [1]





El projecte de llei limita l'obligació de cooperar (Article 2 °. Obligació de cooperar), defineix la informació com a reservada (Article 5 °. Secret o reserva de la sol·licitud i dels documents que la justifiquin), s'escuda en el gandul concepte de "seguretat nacional" per no donar curs a les sol·licituds (Article 40. Negativa a atorgar assistència) i limita la informació a ser lliurada (Article 50. informació que pugui afectar els interessos de la seguretat nacional).





Responsabilitat penal de les forces armades i d'Ordre





Aquesta iniciativa té, ben bé, dos objectius clars.





D'una banda, tendeix a protegir les forces armades i d'Ordre de possibles acusacions davant la CPI per violacions als drets humans durant els estats d'excepció, continuant amb la mateixa idea continguda en la proposta sobre protecció d'instal·lacions estratègiques.





Producte de l'estat d'emergència decretat en el marc de l'18 / O, l'Executiu va presentar al Senat (2019.11.26) el "projecte de llei que modifica la Llei Orgànica Constitucional de les Forces Armades per establir el paper d'aquestes en la protecció de la infraestructura crítica d'país quan sigui indispensable per a la seguretat nacional ". Aquest projecte permet que quan hi hagi "un risc per a la seguretat de la nació" el President pot donar feina a les forces armades per a la protecció d'infraestructura crítica d'país: energètica, xarxes i sistemes de telecomunicacions, serveis sanitaris, hospitals, centres de proveïment, ports i aeroports, incloent béns immobles, equips i sistemes que siguin necessaris per al seu funcionament.





En la proposta es proposa l'exempció de responsabilitat penal aplicable a el personal militar que defensa infraestructura crítica (legítima defensa, compliment d'un deure i compliment d'una consigna), d'acord les regles de l'ús de la força que determini el president. No obstant això, en les "Regles d'l'Ús de la Força" (Diari Oficial, 22.02. 2020), s'estableix el permís de "Utilitza armes de foc com a últim recurs, quan les mesures anteriorment assenyalades resultessin insuficients, [...] i només en el cas d'enfrontament amb persones que utilitzin o es apresten a utilitzar armes de foc o altres armes letals (el meu subratllat) ". [2] El projecte no defineix armes letals el que obre la possibilitat d'assignar-aquest caracter a una gran varietat d'artefactes (bombes molotov, per exemple). Producte de la inclusió d'aquesta norma i atès que el Senat va establir que el projecte no ha de ser una modificació a la Llei Orgànica Constitucional (LOC) de les forces armades, sinó com una reforma constitucional, aquest serà tornat a enviar.





Neo sobiranisme





El segon objectiu d'el projecte de cooperació amb la CPI, així com de l'anterior carta sobre les modificacions a l'SIADH, és retrotraure la primacia dels tractats internacionals sobre la legislació nacional particularment en matèria de drets humans.





A primera vista sembla contradictori afavorir la inserció de país en el món econòmic globalitzat cedint espais de sobirania producte dels acords de lliure comerç i, al mateix temps, restar d'acords internacionals en altres matèries. La lògica que harmonitza les dues polítiques no és altra que la reducció de el paper de l'Estat en tots els plans, desregulant a l'màxim les activitats nacionals i internacionals de capital privat i debilitant la protecció internacional dels drets humans.





Així, juntament amb la política d'afeblir i eliminar les regles de funcionament que regeixen a l'empresa privada en l'àmbit nacional, el Govern es va sumar a la campanya de l'administració Trump per marginar-se de tots aquells tractats i ens multilaterals que impliquin, directament o indirectament, regulacions a les activitats de les empreses nord-americanes o una restricció a la llibertat d'acció nacional i internacional de la Casa Blanca. [3]





Molt es va debatre a Xile, a propòsit de la decisió de la Cort Internacional de Justícia en la delimitació marítima amb Perú (La Haia 27 gener, 2014), sobre la necessitat i oportunitat de marginar-se de l'Pacte de Bogotà (Tractat Americà de Solucions Pacífiques) , el que li atorga jurisdicció a la Cort per a la resolució de les controvèrsies interestatals. La crítica declaració sobre el SIADH va coincidir amb l'Acord de la Cort Suprema que va deixar sense efecte les condemnes contra lonkos i dirigents de el poble maputxe en el cas "Norin Catrimán i altres" per haver estat declarades discriminatòries i contràries a la Convenció Americana sobre Drets Humans . Aquest acord va renovar les crítiques des de la dreta i el Govern sobre els acords internacionals subscrits pel país que cedeixen part de la sobirania a ens supranacionals.





A la Declaració sobre el SIADH enviada a secretari executiu de la Comissió Interamericana de Drets Humans, els cinc països signants van subratllar que "s'ha de respectar el legítim espai d'autonomia de què disposen els Estats per assegurar a totes les persones sotmeses a la seva jurisdicció, a través dels seus propis processos democràtics, els drets i garanties consagrats en la Convenció de conformitat als seus ordenaments constitucionals ". Així mateix, van insistir en el "reconeixement de l'marge d'apreciació dels Estats en el compliment de les obligacions que estableix la Convenció".





D'acord amb José Miguel Vivanco, director executiu de la divisió per a les Amèriques de Human Rights Watch, l'assenyalat va ser "un error colossal comès per aquests països, perquè col·loca en dubte el seu compromís amb la promoció i la defensa universal dels drets humans" . [4] Per la seva banda, Amnistia Internacional, en carta oberta als cinc caps d'Estat, ha lamentat que, com governs, "vulguin condicionar l'actuació de l'mecanisme regional interamericà a interessos propis, posant en risc els drets de les víctimes"; i els cridava a "abstenir-se de realitzar qualsevol acció que tingui per efecte minvar la independència i autonomia dels òrgans que conformen el Sistema Interamericà, i els insta a redoblar esforços per a preservar, finançar i complir de bona fe amb les resolucions d'aquest Sistema que pertany a totes les persones que habiten a les Amèriques ". [5]





Més enllà de l'afebliment de sistema interamericà de drets humans que implicava aquesta declaració, ella va evidenciar una visió política més profunda. En paraules de l'experta en drets humans Constanza Núñez, "aquesta declaració, sumada a la no subscripció de l'Pacte Global de Migracions, no adoptar l'acord d'Escazú i les objeccions que s'ha presentat per no ratificar el Protocol Facultatiu de la CEDAW [finalment aprovat després de l'18 / O], no ens pot sinó portar a concloure que Xile ha decidit sumar-se, sense complexos a el club dels neosoberanistas, el que constitueix un retrocés important per a la protecció dels drets humans ". [6] Donant suport aquest raonament, l'excanceller Ampuero, si compte públic, va afirmar que la decisió de no adherir a l'pacte de Marràqueix es fonamentava en no ser aquest "compatible amb el dret sobirà de Xile de decidir sobre la seva política migratòria". [7]





El neosoberanismo, doctrina i política que va més enllà del tema de drets humans i que rebutja la cessió de sobirania en ens supranacionals ha tingut en els EUA un important desenvolupament en les últimes dècades. Un dels seus exponents, Jeremy Rabkin, afirmava que "quan deixem que els acords internacionals determinin les nostres pròpies polítiques, no podem escollir polítiques diferents d'aquelles que han estat acollides per la 'comunitat internacional'. En aquesta mesura, el disseny i implementació de polítiques via acords internacionals haurà de restringir el nostre propi sistema d'autogovern a casa ". [8] Aquesta tesi ha permeat la judicatura nord-americana, a al punt que, d'acord amb la politòloga Seyla Benhabib, la decisió de la Cort Suprema dels EUA en el cas Kiobel v. Royal Dutch Petroleum, "invocant una concepció westphaliana de la sobirania territorial i la immunitat territorial (...) va fer molt més difícil per a les corts dels EUA litigar en nom dels drets humans transnacionals (...) aquest nou sobiranisme no és una expressió de l'excepcionalisme nord-americà, sinó més aviat és part de la creixent resistència a la força de la llei transnacional en el món contemporani ". [9]





Aquesta doctrina ha trobat deixebles nacionals. Anticipant la "Declaració sobre el Sistema Interamericà de Drets Humans" dels cinc països, el professor de la Pontifícia Universitat Catòlica de Xile, Álvaro Paul, assenyalava que calia "donar-li un reconeixement en els fets a el principi de subsidiarietat que va conformar el sistema interamericà de drets humans. Hem de allunyar-nos de l'paradigma actual -en què sembla que la Comissió existeix per analitzar tota denúncia de violacions de drets humans- cap a un paradigma més selectiu que reconeix que la responsabilitat principal per resoldre aquests abusos recau en l'Estat i el seu sistema judicial nacional ". [10]





D'aquesta manera, el neosoberanismo no només debilita el multilateralisme, sinó que erosiona de manera explícita les normes i regles transnacionals, deixant als ciutadans privats de la protecció dels seus drets quan l'Estat nacional no els cautela. A aquesta tendència global, encapçalada pel govern nord-americà, l'administració Piñera se segueix sumat amb entusiasme, donat el perfecte calci amb la seva política interna d'afeblir la protecció internacional dels drets humans al país.





El recent projecte que regula els procediments de cooperació amb la Cort Penal Internacional és una mostra més d'aquesta continuïtat en la política exterior de l'actual administració.

President Fundació Equitas.





[1] https://interferencia.cl/articulos/pinera-presenta-proyecto-de-ley-para-blindarse-ante-la-justicia-internacional-por

[2] https://www.diariooficial.interior.gob.cl/publicaciones/2020/02/22/42586/01/1730823.pdf

[3] D'aquesta manera, aquest Govern s'ha retirat de tractats internacionals i ens multilaterals com l'Acord Transpacífico de Cooperació Econòmica (TPP) (gener de 2017), de l'Acord Climàtic de París (juny 2017), de l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació , la Ciència i la Cultura (UNESCO) (octubre 2017), de l'Pacte Mundial de l'ONU sobre Migració i Refugiats (decembre 2017), de l'Acord Nuclear amb l'Iran (maig 2018), de el Consell de Drets Humans de l'ONU (juny 2018 ); tallar fons per a l'Agència de l'ONU per als Refugiats Palestins (UNRWA) (agost 2018), va suspendre (febrer 2019) la seva participació en el Tractat de Forces Nuclears de Rang Intermedi (INF), i darrerament s'ha marginat de el Tractat de l'Organització de les Nacions Unides sobre el Comerç d'Armes Convencionals (abril al 2019). Recentment, es va marginar de el Tractat de Cels Oberts.

[4] https://www.cooperativa.cl/noticias/pais/relaciones-exteriores/human-rights-watch-gobierno-de-pinera-impulso-criticas-internacionales/2019-04-25/084313.html

[5] Amnistia Internacional, AMR 01/0294/2019 6 de maig, el 2019.

[6] https://www.elmostrador.cl/noticias/opinion/cartas/2019/04/26/un-paso-mas-hacia-la-neosoberania/

[7] https://www.latercera.com/politica/noticia/la-defensa-del-canciller/647777/

[8] Jeremy Rabkin, Why Sovereignty Matters (Washington DC: American Enterprise Institute, 1998), pàg. viii.

[9] Seyla Benhabib, "The new sovereigntism transnacional law: Legal Utopianism, democratic scepticism and statist realism", Global constitutionalism, vol. 5, no. 1 (2016), pp.110-111.

[10] Álvaro Paul, "The Inter-American Commission on Human Rights 'Initial Review of petitions, Its backlog, and the Principle of Subsidiarity", a The George Washington International Law Review, vol. 49, no. 1 (2016), pàg. 52.