Treballadors de Nissan es manifiestan davant de la casa del director general de l'empresa

Uns 2.000 treballadors de Nissan s'han manifestat durant unes dues hores a Sant Cugat de Vallès (Barcelona), molt a prop d'on resideix el director general de Nissan Motor Ibèrica, Frank Torres i encarregat de les negociacions de l'empresa japonesa amb els treballadors.









Miguel Ángel Boiza, del sindicat Comissions Obreras ha assegurat que la protesta tenia l'objectiu de llançar a Torres "un missatge" davant les seves declaracions per les quals acusa els empleats de no voler seure a negociar. "El missatge és molt clar: ens volem seure a negociar, però l'objectiu compartit no és el mateix", ha dit Boiza.





Per Boiza, mentre que Torres "vol parlar sobre el tancament de la planta i d'indemnitzacions", els empleats volen tractar sobre el futur de la fàbrica i dels llocs de treball.