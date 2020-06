Balears, Catalunya i Andalusia seran els destins preferits dels viatgers espanyols aquest estiu

Balears, Catalunya i Andalusia són les comunitats autònomes més demandades aquest estiu, segons l'enquesta realitzada per ACAVe (Associació Corporativa d'Agències de Viatge Especialitzades, una de les patronals del sector a Espanya). Aquesta enquesta ha revelat així mateix un considerable interès per la Costa Mediterrània (32,8%) i els allotjaments de turisme rural (28,1%), una marcada preferència per les destinacions de proximitat, per sobre fins i tot de la relació qualitat-preu i una marcada demanda d'assegurances de viatges i cancel·lació. Això, sí, a causa de la incertesa generada per la pandèmia, la totalitat de les agències emissores preveu un descens en general de les reserves.













A conseqüència de les importants restriccions de mobilitat entre països, la demanda de destinacions turístiques de l'Espai Schengen revela que un 23% de les reserves internacionals que s'efectuïn seran per viatjar a capitals europees i un 24% a costes i illes de la Mediterrània i altres costes europees. La previsió de les agències emissores és gestionar poc volum de viatges a l'estranger i gairebé sempre, a destinacions europees amb França, Islàndia, Itàlia i Suïssa. Les agències també estan registrant reserves per als mesos de setembre i octubre i moltes reserves anticipades per a la temporada 2021.





Pel que fa als mercats exteriors d'Espanya, el principal serà França amb un 40% de les reserves, seguit per Alemanya amb un 30%, mentre que el Regne Unit, tradicionalment el mercat emissor més important per al nostre país, experimentarà una notable baixada i no superarà el 10%.





Pel que fa a l'obertura de les oficines de les agències de viatges, un 50% tenen previst fer-ho aquesta mateixa temporada, el 37% ho farà a la tardor i un 13% de les agències no tenen data prevista d'obertura.





Durant l'estat d'alarma, el 35,6% de les agències enquestades ha patit la cancel·lació de la majoria de les reserves efectuades abans de la pandèmia, encara que un 31,1% va poder mantenir bona part d'elles. Per fer front a la crisi provocada per l'emergència sanitària de la COVID-19, un 78% han declarat un ERTO parcial o total, un 47% han sol·licitat crèdits avalats per l'ICO i de manera general s'han tancat oficines d'atenció al públic a favor del teletreball.