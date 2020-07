És Pablo Iglesias un "macho ibérico"?

Al llarg de la història d'Espanya- amb transformacions adaptatives als temps- la figura d'un determinat prototip d'homes ha estat una constant: el mascle hispànic, un prototip d'home de la pell de brau.









Moltes pel·lícules de cinema espanyol han reflectit aquest arquetip; des Alfredo Landa, passant per José Luis López Vazquez i acabant per Màxim Valverde. Dos models de mascle hispànic amb el mateix objectiu: la conquesta i submissió de les dones.





En els anys quaranta, en plena dictadura i a l'empara del nacionalcatolicisme, el mascle ibèric és ungit de la supremacia sobre la dona, com consagració de la seva virilitat. Això sí, la religió, no li "tolerava" l'ús dels seus atributs sexuals fins no passar per l'altar i beneir el sant matrimoni. Una altra cosa ben diferent és la societat, que era permissiva, ¿segueix sent-ho ?, amb els usos i abusos de la seva conducta.





Alguns especialistes asseguren que el poder del mascle ibèric està basat en ser "el més de tot", però de forma expressa en la seva potència sexual. Podia anar a dormir amb totes les dones es deixaran i com més vegades millor. En canvi, la dona havia d'arribar verge al matrimoni, sinó era així, el nom que li posaven és el de la professió més antiga del món. Perquè la dona estava concebuda per donar-li plaer a l'home i tenir fills. La dona era educada per servir com a esclava i més sense dret a protestar.





Les relacions que el mascle ibèric ha mantingut sempre ha estat la del seu poder i supremacia sobre la dona. Amb el pas el temps, allà pels anys setanta i vuitanta, es va inventar el terme masclista, per eliminar l'altre terme. La veritat és que no ha estat així, es canvia el nom, però els efectes, encara que s'han mitigat, segueix vigents, no ens enganyem.





En aquests temps que ens toca viure, l'aparició de Podem en el panorama polític espanyol i l'apoderament del seu líder, Pablo Iglesias, a què el seu entorn pretorià li ha encunyat el qualificatiu de mascle alfa-amb un altre aspecte físic, diferent argumentari, però amb el mateix fi--, amb el qual l'interessat se sent afalagat, ha tornat a ressorgir el mascle ibèric, sota l'aparença de mascle alfa, terme que evoca a la modernitat dels que venien per donar-li a la volta al mitjó del poder i el que han fet és ficar-se dins i quedar-se amb una parcel·la que és el que pretenia.





Però que és un mascle alfa? . És l'home-també hi ha dones- que pensa que té una personalitat abassegadora, que pot amb tot, sense límits. El seu comportament sol ser agressiu, tallant, i té "èxit" amb les dones, sobretot, si té poder. Quan té la capacitat de desqualificar al seu oponent per guanyar-lo. Adopta una actitud dominant, i ocupa el paper de líder.





Pablo Iglesias és un mascle ibèric camuflat de mascle alfa perquè així ho han qualificat el seu cercle més proper, el qual comparteix el poder que el els deixa. Cal jurar submissió per seguir gaudint dels càrrecs que ell els atorga. Sinó ho fan els pot passar el mateix que als seus companys fundadors, se'ls ensenya la porta de sortida.





L'obediència cega de tots i les amistats estretes amb determinades dones són els ingredients que fan del "mascle alfa" el líder de la secta més important que hi ha en aquests moments en política. On són les dones feministes de Podem ?, només en la propaganda que paga la ministra- dona del líder. Quants embolics de faldilles / pantalons de les "feministes pel càrrec". Només cal fer un recompte de tots els casos.





El penúltim exabrupte del líder sectari i vicepresident del govern de l'Espanya descol·locada és el seu atac continu als mitjans de comunicació que no combreguen amb el seu ideari ideològic, ja sigui de dretes o d'esquerres, tant és. Un atac que ha vingut a demostrar del que són capaços en Podem si tinguessin poder sobre ells. El de Veneçuela seria un acudit. Per dissimular, fa poques hores tractava de dissimular dient que la critica és bona i cal ser tolerants. S'oblida que ell ha demandat a diversos mitjans i fins i tot els ha demanat uns 500.000 euros per danys i perjudicis.





Per donar suport al seu cap / amic la famosa Dina del telèfon, directora del diari digital Llicenciada en ciències polítiques- còpia d'un altre bolivarià deia que el periodisme necessita "el seu propi 15M" després de criticar les males condicions del desenvolupament de la professió en l'actualitat ". Segurament ho dirà pel diari que ella mateixa dirigeix, i que més pereix un pamflet que un mitjà de comunicació.





Com del 15M van treure un bon rèdit polític i econòmic igual els sona la flauta i volen fer-se amb el control dels mitjans de comunicació per posar a país en el mateix llistó que Veneçuela. Sort que Espanya, és diferent!