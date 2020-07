Torrent, acusa: "Això confirma que a l'Estat espanyol s'espia a rivals polítics"

El president de Parlament de Catalunya, Roger Torrent, ha assegurat que l'espionatge que ha patit per la instal·lació d'un programa maliciós en el seu telèfon mòbil no fa sinó confirmar que "a l'Estat espanyol es espia a rivals polítics".









Torrent ha fet una declaració institucional després que s'hagi fet públic que en el seu telèfon mòbil es va instal·lar un programa espia capaç de conèixer totes les comunicacions fetes amb aquest terminal.





El president de Parlament s'ha mostrat molt dur amb els fets ocorreguts i ha assenyalat una vegada confirmat que s'ha espiat el seu telèfon mòbil cal fer-li una sèrie de preguntes a Govern espanyol. "El Govern espanyol ha d'investigar que ha passat. Li va preguntar què opina sobre el fet que el president d'un parlament hagi estat espiat ", ha assenyalat.





A més, Torrent exigeix que sigui el Govern espanyol és que aclareixi si tenia coneixement d'aquest espionatge. "Si ho sabia, és còmplice d'un delicte. Si no, és un clar símptoma de desconeixement que es fan pràctiques il·legals. Sigui com sigui, ha d'investigar els fets i posar fi a la guerra contra l'independentisme ", ha dit. "El que no es pot permetre és que aquestes pràctiques quedin impunes, que s'intenti criminalitzar un moviment independentistes que és pacífic i democràtic", ha afegit.





També ha anunciat que emprendrà totes les accions jurídiques i legals que consideri oportunes per aclareix tota aquesta situació i descobrir als responsables d'haver-li espiat usant el programa Pegasus, creació d'a l'empresa israeliana NSO i que només poden comprar els governs.





Després d'afirmar que des d'organitzacions internacionals s'ha denunciat en repetides ocasions que hi ha estats que fan servir mètodes il·legals per obtenir informació espiant a rivals polítics, periodistes o líders civils, Torrent ha afirmat que ja es pot demostrar que a Espanya es espia a rivals polítics. "És la primera vegada que s'acredita de forma concloent que moltes vegades s'ha denunciat, que a l'Estat espanyol es practica l'espionatge contra rivals polítics. Això és d'una gravetat extraordinària, impropi d'una democràcia, i demostra les pràctiques il·legals contra l'independentisme ".





El president de Parlament també ha assenyalat que aquest espionatge atempta contra la seva intimitat. "Això vulnera el meu dret a la intimitat i posa en risc els drets fonamentals de molta gent simplement per haver defensat el dret dels ciutadans de Catalunya a tenir el seu dret a decidir".