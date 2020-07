La crisi de Podem pot acabar amb la pèrdua de gairebé la meitat dels seus escons al Parlament

La crisi ha començat, però està lluny d'acabar. Aquest és el sentiment majoritari entre els principals responsables de Podem després dels primers anàlisis realitzades dels pèssims resultats electorals aconseguits en les eleccions autonòmiques de Galícia i el País Basc.









Els diferents sondejos que s'han vingut publicant en els últims mesos ja havien alertat els dirigents de el partit que alguna cosa estava passant entre els votants. La confirmació en les passades eleccions autonòmiques ha encès totes les alarmes.





A més, en els propis sondejos realitzats pel partit els resultats són fins i tot pitjors que en els publicats pel CIS i en el fur intern de el partit es tem que la sagnia d'escons en les pròximes eleccions generals, si les coses no donen un gir radical , pot arribar a ser de gairebé la meitat.





La preocupació és evident, sobretot pel fet que no han estat capaços de rendibilitzar ni la vicepresidència de Pablo Iglesias ni la popularitat de la ministra de Treball, Yolanda Díaz.





Entre part de l'equip dirigent de el partit ha el convenciment que les baralles internes que s'han viscut a la lluita pel control de les delegacions autonòmiques de la marca daurada ha estat com una llosa per als possible votants de Podem. Les lluites de poder sempre són mal vistes pels electors, que no dubten a l'hora de castigar els que les protagonitzen.





A més, la marca Podem s'ha anat diluint en zones tan importants com Andalusia, Comunitat Valenciana, Galícia o Madrid, on les escissions o la ruptura de les coalicions han deixat un pòsit de desencant que s'ha traduït en l'abandó dels seus electors.





Ara, des de la direcció intenten combatre el pessimisme, encara que són pocs els que confien en una remuntada. No hi ha cap senyal positiu a la qual agafar-se, sobretot si s'analitza dades com la intenció de vot, en la qual Podem es situava fins fa poc com una de les opcions prioritàries i ara ha baixat fins a la quarta posició.





Si a això se sumen dades com les informacions sobre el cas Dina , que afecten directament a Pablo Iglesias, la situació es torna encara més inquietant.