Anglaterra segueix sent una potència mundial

L'Anglaterra de la Covid-19 ha iniciat una guerra contra Espanya perquè les seves dades són interpretables en negatiu si es tenen ganes de fastiguejar. Per què ho fa ?, si té, ara mateix dos ministres estiuejant a Canàries, la qual cosa, és escandalosament cridaner, ia milers de conciutadans que no corren un perill excessiu en hotels espanyols de la Costa del Sol, que són bastant més segurs, per exemple que els del mateix Londres.









Ningú ho diu, però tots suposen que, després de la molt cridanera entrevista entre la ministra d'Exteriors espanyola Arantxa Gonzalez Laia i el primer de Gibraltar, Fabian Picardo, es va parlar d'alguna cosa més que de la manca d'ocupació en el Camp d'Algesires, i que aquella versió que situa les converses en l'àmbit de l'acostament al negoci europeu a canvi de nous temps per a l'entesa hispano-gibraltarenya, podria haver despertat al lleó britànic, que al contrari que nosaltres, no es deixa prendre el pèl en un assumpte geoestratègic tan important per a les relacions internacionals com ho és ser el vigilant perpetu de l'entrada i sortida de la Mediterrània.





Bon intent de la ministra Laya, com també ho va ser en el seu dia el del seu col·lega Moratinos, però enxampar els anglesos en un moment de debilitat, és gairebé tan difícil com que aquests fills de pirates i bucaners deixin de prendre te per abandonar-se a l' aromàtic culte de el cafè després de dinar, encara que tan deliciós beuratge l'acompanyem "d'unes gotes" d'aiguardente do Ulla, el millor per a donar-se un xut d'adrenalina que ens pugi la moral patriòtica.





Als que acaben d'ensenyar-nos la porta de sortida a la resta dels europeus, és molt difícil colar-li una versió real de el Tractat d'Utrech, primer perquè ja tenen la seva i no volen canviar-la, i després perquè econòmicament encara estem a molta distància de la seva capacitat industrial i financera, i no diguem del potencial atòmic que guarden a sitges o en els submarins que segueixen reparant a Gibraltar, encara que en cap Tractat figuri semblant autorització. Anglaterra és una potència mundial amb dret de veto a les Nacions Unides, i nosaltres no oi ministra?