CatalunyaPress T'INFORMA

L'actualitat d'aquest dimarts ha estat protagonitzada, principalment, pel Rei emèrit. La seva decisió d'abandonar el país per a facilitar la governabilitat del seu fill ha estat el tema més comentat pels principals mitjans, aconseguint que fins i tot el Covid-19 quedi relegat a un segon pla.





Avui us hem explicat que Joan Carles I ja ha arribat a la República Dominicana . Alguns mitjans lusitans han apuntat que el Rei emèrit es podria trobar a Portugal, però la majoria de les informacions apunten que la nova residència de l'exmonarca estarà situada al Carib.









Enmig de tant enrenou, CatalunyaPress ha agrupat les reaccions dels principals partits polítics espanyoles respecte a la decisió adoptada per Juan Carlos I.





Aquest dimarts Pedro Sánchez ha ofert una roda de premsa on ha deixat clar que el Govern, que també inclou a Unides Podem, segueix donant suport a la Monarquia .









D'altra banda, l'economia espanyola, molt afectada per la crisi del Covid-19, ens ha deixat dos titulars positius aquest dimarts:





La xifra d'aturats s'ha reduït en gairebé 90.000 persones al mes de juny , mentre 712.000 treballadors afectats pels ERTO han aconseguit reincorporar als seus llocs de treball al juliol .









De la mateixa manera, el Govern ha mostrat el seu full de ruta per a la recuperació econòmica , que s'espera que culmini en 2023.













No obstant això, totes les notícies econòmiques no són bones. Un estudi ha revelat que l'economia xinesa ha aconseguit resistir les conseqüències de Covid-19 , assolint un dels creixements més elevats de l'última dècada. I quina és la mala notícia? Doncs que Occident va pel camí contrari: cap al desastre econòmic.









Per finalitzar toca parlar del tema central d'aquest any: el Covid-19. Catalunya, com tots els dies, ha actualitzat les xifres, reportant 622 nous contagis i 30 morts en les últimes 24 hores.





Això és tot per avui! Feliç dimarts!