Alemanya exigirà un test de covid a tots els viatgers de Catalunya, Aragó i Navarra

Alemanya ha anunciat aquest dijous que a partir de dissabte obligarà a realitzar-test de COVID-19 a tots els viatgers procedents de zones considerades d'alt risc per l'augment dels contagis.









El ministre de Sanitat, Jens Spahn, ha explicat que la prova diagnòstica s'exigirà a totes les persones que intentin entrar a Alemanya des de les zones de risc assenyalades pel seu Ministeri, que actualment inclouen a les comunitats espanyoles de Catalunya, Aragó i Navarra.





Els criteris per a ser inclòs en aquesta 'llista negra' per les autoritats alemanyes és que el lloc en qüestió hagi registrat més de 50 nous casos de coronavirus per cada 100.000 habitants en l'última setmana.





Fins ara, el s viatgers procedents d'aquestes zones de risc podien haver de sotmetre a quarantenes de catorze dies a petició dels lands, però les proves diagnòstiques eren voluntàries. Des del passat dissabte, a tots els viatgers internacionals se'ls estava oferint un test gratuït.





La qüestió que aquests exàmens mèdics siguin obligatoris ha suscitat una gran controvèrsia a Alemanya, ja que molts ho veuen com una vulneració de les llibertats individuals.





Referent a això, Spahn s'ha mostrat "molt conscient que això és una interferència en les llibertats individuals", però ha reivindicat la necessitat d'enfortir les mesures preventives.





L'anunci arriba en una jornada en què Alemanya ha anotat més de mil nous casos, sent la major xifra de contagis diaris que registra des de l'inici de la desescalada al país, el passat mes de maig. Amb això, el balanç augmenta a 213.067 persones infectades, entre elles 9.175 mortes i 195.200 recuperades.