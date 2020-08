Envia el teu nom a Mart amb la futura missió de la NASA al 2026

Envia el teu nom a Mart amb el proper vol de la NASA al Planeta Vermell, el teu nom viatjarà al juliol de 2026 al planeta Mart, per a això només has de posar el teu nom en el següent enllaç i rebràs la teva carta d'embarcament:





https://mars.nasa.gov/participate/send-your-name/future





Nosaltres ja ho hem fet:













No podem anar físicament de moment però almenys arribarà el nostre nom.





Mart segons la mitologia romana era el déu de la guerra, fill de Júpiter . Se li representava com a un guerrer amb armadura i amb un elm. Aquest déu va donar nom a la cambra planeta de sistema solar: Mart de què parlarem avui, a el segon dia de la setmana: Dimarts i a el tercer mes de l'any: març.





Parlem d'astronomia: Mart és quart planeta del Sistema Solar, és un planeta fred i sec, però potser en l'antiguitat va poder tenir aigua i potser ... vida.













Se l'anomena també el planeta vermell pel seu característic color fruit de l'oxidació de la seva superfície, pràcticament tot l'oxigen de la seva atmosfera està en el seu sòl. És un planeta petit en comparació amb la Terra, serà aproximadament la meitat que la Terra.









Observant amb el telescopi podem veure el seu característic color i amb molts augments fins i tot els seus pols.













Però quan va començar a ser observat amb els telescopis es van observar característiques curioses, per exemple un astrònom italià, Schiaparello, el 1877 observo el que semblaven ser una xarxa de línies que ell va identificar com canals, pensant que haurien estat realitzats per éssers vius. Els canals els utilitzarien per baixar l'aigua del pol nord marcià fins als pobres marcians de la zona equatorial que passaven molta set. Però simplement van ser il·lusions òptiques produïdes per la turbulència de l'atmosfera.





En principi es creu que va poder haver vida a Mart fa milers d'anys, fins i tot hi ha una teoria que diu que potser la vida va poder haver arribat a la Terra des de Mart, atrapada en algun meteorit marcià i que a l'arribar a la sopa primordial va ser el detonant per a l'aparició de la vida.

Algunes característiques del planeta: El dia marcià dura una mica més que el terrestre exactament 24.62 hores, molt semblant a la durada del dia a la Terra. El seu any dura 686 dies gairebé el doble que el nostre any que dura 365 dies. Les temperatures a Mart són molt variables segons l'estació, la mínima està en -140ºC i la màxima en 20ºC, la seva atmosfera està composta principalment per diòxid de carboni (95%), nitrogen (3%) i argó (1,6%) , i conté traces d'oxigen , aigua i metà .

























Té dos satèl·lits: Fobos i Deimos que per la seva forma tan irregular segurament són asteroides capturats pel planeta.













Hi ha hagut desenes de missions a Mart, realment coneixem millor el planeta Mart que els nostres oceans. I un cop allà, com es veuria la Terra? ... doncs com un puntet, som molt molt petits, com podem veure en aquesta imatge:

































Mart és i serà un planeta amb molt atractiu i misteri, quan arribem allà es desvetllaran molts misteris i podrem saber més de com es van formar els planetes i del nostre lloc en el sistema solar.