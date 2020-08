Afecta la calor al President Quim Torra?

Diuen que la calor afecta les persones, que les seves neurones patinen, fins i tot que poden arribar a "suïcidar" .I ja se sap les conseqüències que això suposa per a la salut, segons els especialistes: costa pensar amb claredat, no s'aconsegueix concentrar-se, s'està de pèssim humor i el somriure s'amaga sota de l'aire condicionat. La calor afecta el cervell i fa que aquest funcioni a mig gas, o la bogeria pot apoderar ¿temporalment ?, del més pintat. Són les coses dolentes d'un estiu tan territorial com el que estem vivint. No parlem si a tot això, algú pateix un cop de calor que el pot portar a l'altre barri.









Al President Quim Torra, no sé si les altes temperatures li han afectat més del compte, al seu terrassa descoberta o la proximitat de les eleccions li fa dir i fer tantes ximpleries juntes, o les dues coses alhora. Al president per delegació l'ha de pressionar "el fugit" perquè intensifiqui les seves declaracions que animin amb estratagemes dialèctiques als als votants amb la sana intenció de xafar el pla als republicans que ja veuen a Pere Aragonès asseient-se en la butaca de Torra prèvia desinfecció i restauració del mateix per això del coronavirus.





Aquest divendres, en el ple surrealista celebrat al Parlament de Catalunya sobre el futur de la Monarquia a Espanya. Una de les prioritats de Quim, amb la que està caient a Catalunya, en el tema sanitari, econòmic i social. És normal el que fa aquest president? .És clar que sí, perquè amb aquest tema, té entretingut al personal, no només als hooligans de TV3, inclòs el bufó de Toni Albe que només mirar-lo surt urticària. Del que sigui per desviar l'atenció perquè no es parli del que passa a "casa" amb la devastadora crisi sanitària, la més greu mai viscuda i els resultats ho pateixen els catalans / es que tant diu defensar .Deia Voltaire, 1 personatge més enginyós i creatiu que l'ànima en pena de Torra que "pensa per tu mateix i deixa a altres que també gaudeixin d'aquest privilegi".





Després de posar a caldo al govern bipartit d'Espanya, no ha deixat titelles amb cap i de recordar que això de Catalunya és ¿repressió? .Així ho va començar amb Felip V, ha d'acabar amb Felipe VI, i com la majoria de la ciutadania no sap que és el de Felip V, ja que el president Torra barreja tot i hi ha qui es creu, altres no. I com es veu que no va de campanya, que ell és molt noble i responsable afirma la gran degradació de l'Estat Espanyol i per això ha confirmat que en les propers eleccions catalanes seran una elecció entre "república catalana i independència o monarquia espanyola i dependència" .





Crec que hauria de consultar els escrits de Nostradamus per veure si les seves prediccions coincideixen amb les seves. Catalunya compta amb diversos visionaris, i no són els efectes de la calor, perquè aquestes al·lucinacions perduren ja en les quatre estacions de l'any. Igual, el que necessita el President és viatjar una mica més, beure menys ratafia i com recomana un estudi de la Nassa-com no espanyol s'ho creurà més-que els efectes d'una migdiada diària de 26 minuts és beneficiosa per a la salut en general i la mental en particular. Menys governar, Torra està en campanya des que va entrar al Palau de la Generalitat.