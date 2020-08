El centre-dreta bota amb b

Acaben de botar amb be la candidata Roldán de Ciutadans per recuperar a Carrizosa. Cal salvar els mobles electorals i per a això no importa deixar a la gatera l'empremta d'unes votacions internes democràtiques però guiades des del cap de la cúpula. En pocs dies, gairebé en hores, el centre i la dreta espanyola han demanat la vergonya i s'han carregat a les dues dones més emblemàtiques dels seus respectius grups parlamentaris: Roldán i Cayetana Álvarez de Toledo. La vella, però inoblidable frase d'Alfonso Guerra, "el que es mogui no surt a la foto", torna a l'actualitat més rabiosa per mostrar als electors espanyols la realitat d'uns partits polítics que no només no evolucionen, sinó que per mes inri es miren el melic i retrocedeixen en els seus valors democràtics constantment.





Les ultimes enquestes internes mostren que Ciutadans a Catalunya no tornarà a recollir els mateixos vots que Arrimadas en companyia de Ribera, aconseguint l'èxit electoral de guanyar en vots al millor de l'independentisme català, que llavors estava unit i movia a la meitat dels catalans amb les seves consignes secessionistes. Ara aquests sondejos diuen una altra cosa i els que estudien el vot de Ciutadans suposen que perdran menys suport amb la tornada del "fundador" Carrizosa al capdavant de cartell: els temps són uns altres i els pactes polítics postelectorals poden canviar. Molt pragmàtic el plantejament, però molt poc creïble políticament perquè el que pot fer el votant és com una carta escrita en l'aigua.





Així les coses, aquestes eleccions a Catalunya resultaran curioses i fins i tot divertides, on poden sorgir monstres amb dos o tres caps passejant pel Palau de la Generalitat com en els millors temps del Tripartit que tots encara recordem. Mai vam estar pitjor, ia sobre amb una gestió del coronavirus més que inquietant.