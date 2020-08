L'agost no li dóna vacances als que han de posar un plat de menjar a taula a les seves famílies, cada dia, tot i tenir "zero ingressos" en la seva unitat familiar. Per això la roda de premsa del Ministre, José Luis Escrivá, en relació a les dades de l'Ingrés Mínim Vital deixen tan mal gust de boca i són desoladors.









Fins el passat 7 d'agost el Institut Nacional de la Seguretat Social ha comptabilitzat 700.000 sol·licituds de l'Ingrés Mínim Vital (IMV) aprovat pel Govern. És a dir ho ha sol·licitat el 1,49% de la població espanyola i només han estat aprovades 3.966, un 0,57% d'elles. Amb aquestes dades a les mans el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, ha assenyalat "que per fer balanç de l'IMV cal esperar a finals de setembre". Escolta, com si les famílies poguessin viure de l'aire sine diem !. Gràcies a solidaritat social malviuen moltes famílies en aquests temps on els "escuts socials" públics els estan fallant estrepitosament i la bretxa de l'exclusió social es va ampliant per a tantes i tantes persones que se senten desemparades, enganyades i "sense esperança".









Instantània de les "cues de la fam".





El president de l'Associació de Directores i Gerents de Serveis Socials (Adygss), José Manuel Ramírez, ha assenyalat que la tramitació està sent un "desastre i augura" més caos ". I el "caos" ha de ser de tal dimensió que fins, Pepe Álvarez, secretari general d'UGT, ha parlat de "gestió caòtica" i ha afegit que "no el cobra ningú encara". Una afirmació que de ser certa, deixaria en un 0% dels beneficiats per aquest Ingrés Mínim Vital, que com indica el seu nom és "mínim" i "vital", però que sobre la "crua realitat" ni arriba a el mínim ni està sent " vital "(prioritari) a llum del" embús de gestió "i les dades fetes públiques, per un dels ministres responsables (el que dóna la cara).









Perquè el segon responsable d'aquesta situació i amb categoria Vicepresidencial sembla estar "molt entretingut" entre jutjats , noves sèries i intents de "vacances familiars" . Així que cal així estem, sumits en el "caos" en les coses importants. Què us sembla?









A més reverteix la seva importància també que enxampin a l'actual ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, qui està passant uns dies de vacances a Zahara de los Atunes (Cadis), un clàssic entre les destinacions estiuencs socialistes, en xerrada entretinguda amb qui? .Pues amb l'ex-president de la Junta d'Andalusia, Manuel Chaves, a la platja i sense màscares, tots dos. D'aquesta manera incompleixen, tots dos i els que els envoltaven, la normativa sobre l'ús obligat de les mateixes decretat a tot el territori espanyol per a la lluita contra el Covid-19. Anem que el que digui el seu propi govern, de què formen part, els dóna igual.









Aquesta trobada entre companys de el PSOE i que en el grup no portin posades les mascaretes mentre caminen de amena tertúlia, encara que tinguin l'obligació de fer-ho "com tot fill de veí" en plena pandèmia és escandalós i ho és també perquè es produeix a l'espera de el pronunciament de l'Suprem a el recurs de Chaves després de la seva condemna per prevaricació en el cas ERO, on el tribunal andalús sosté que Manuel Chaves i José Antonio Griñán, tots dos ex-presidents i exministres de governs de PSOE, són responsables de el sistema d'ajudes públiques il·legals que la Junta d'Andalusia va instaurar durant al menys 10 anys. Cal recordeu que la sentència que encara no és ferma ha permès a Chaves recórrer a Tribunal Suprem, qui ha de dictaminar el resultat.





Les imatges, d'aquesta xerrada distesa entre el Ministre de Justícia de Pedro Sánchez i Manuel Chaves van ser preses en exclusiva pel diari EL MIRA aquesta setmana i en les mateixes s'aprecia com Juan Carlos Camp gaudeix de sol gadità amb la seva parella, Meritxell Batet , presidenta de Congrés d'Espanya. En fi ...





El ministre de Sanitat, Salvador Illa i l'epidemiòleg, Fernando Simón, han d'estar que "fumen en pipa" perquè aquest últim demanava en la seva última compareixença pública davant els "mitjans" que "cal fer-ho millor" perquè l'evolució de la pandèmia de coronavirus a Espanya segueix repuntant, amb regions que acusen més els brots de covid-19 detectats en plena 'nova normalitat'.













Fernando Simón, director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Malalties Sanitàries (CCAES) va ser contundent i va demanar a tota la societat per seguir alerta i evitar, reduint la mobilitat, que l'avanç de la malaltia superi el sistema sanitari nacional. "No estem fora de control, tot i que sí que pot haver regions en les que no està havent-hi un bon control de la transmissió del covid-19", va dir clarament Simó en resposta a la pregunta d'una periodista.





Simó ha afirmat "que ningú es confongui: les coses no van bé. El que detectem molt no implica que no hi hagi transmissió, continua havent i cada dia tenim més. No podem deixar que segueixi, hem de ser molt conscients del que hem de fer ", va sentenciar el portaveu de Sanitat.





I davant d'aquest panorama, les famílies neden en les agudes de la incertesa i el "cabreig" perquè temen, i raó no els sobra, la "tornada a l'escola" dels seus fills. Encara no saben el que passarà al setembre quan falten 10 dies per acomiadar l'agost. Encara no hi ha protocol de "tornada a l'escola". I la comunitat educativa al complet treu foc pels queixals en totes les escoles, instituts, centres de formació i universitats.









En fi, que entre una renda mínima Vital que no s'ha materialitzat per a aquells que la necessiten. Alts càrrecs i excàrrecs públics saltant-se les mínimes normes sanitàries per combatre la pandèmia del Covid-19 per la sorra de la platja i que no tenim protocol de "tornada a l'escola" estem sumits, sense cap dubte, en el "caos". Tenim motius per preocupar-nos i seriosament. Això és clarament "el caos". Mare de l'amor bonic!