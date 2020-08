Aquest dissabte, es celebra a l'igual que tots els anys en diferents dates, el dia de la sobrecapacitat. Entenem per sobre capacitat en general el Excés de capacitat d'alguna cosa ... per suportar. En aquest cas ens referim a la sobrecapacitat de planeta terra. Si, és el dia en què s'arriba a el nivell del que es consumeix i que la orbe regenera en un any. Està relacionat amb el dilapidació que fem i la biocapacitat de la terra entesa aquesta com el "aforament" que té un planeta d'abastir recursos naturals útils i absorbir les deixalles generades pels humans. En altres paraules, la terra regenera els recursos que nosaltres consumim, però si el consumir no és de manera sostenible estem abans el forçament de la capacitat de la planeta de poder ser equilibrat entre el que es consumeix i els que és capaç de produir. El futur aquesta aprova precisament quan aquest equilibri no és tal, en cada generació es posa s'ha prova aquesta capacitat i de continuar així les pròximes no tindran manera de sobreviure.













Els experts indiquen que el dia de la sobrecapacitat o dia de l'excés, s'ha vingut avançant des de 1970. Aquest any el dia de la sobrecapacitat de la terra va ser el 23 de desembre fins ara el 1 d'agost de l'any 2018, any en què només es van necessitar 7 mesos per esgotar els recursos que es van produir fins a aquesta data. La variable mesura el conjunt de tots els països, però també es pot mesurar el dels països individuals. La majoria consumeixen seus recursos per sobre de la seva capacitat de regeneració. La data s'obté a partir de la petjada ecològica, entesa aquesta com a indicador de l'impacte ambiental generat per la demanda humana que es fa dels recursos existents en els ecosistemes de la planeta, relacionant-la amb la capacitat ecològica de la Terra de regenerar els seus recursos. D'acord a Global Footprint la petjada ecològica mesura la quantitat de terra i aigua biològicament productives que un individu, una regió, tota la humanitat, o determinada activitat humana requereix per produir els recursos que consumeix i absorbir els residus que genera. Afirmen especialistes que "el balanç d'un a un es va trencar a inici de la dècada de 1970, i actualment es necessita l'equivalent a 1,7 planetes terra per a sostenir la intensitat d'apropiació anual."





A l'igual que moltes organitzacions preocupades per aquesta realitat s'afirma que podem contribuir amb el següent decàleg:

1. Considera si realment necessites el que vas a comprar o si hi ha alternatives. Dóna la màxima vida als teus coses.

2. Repara el que se't faci malbé abans d'haver de llençar-lo.

3. Camina, pedaleja, utilitza el transport públic.

4. Comparteix el vehicle automotor.

5. Redueix residus. Opta per envasos grans amb pocs embolcalls. Cada un de nosaltres produïm cada any una quantitat d'escombraries igual a 10 vegades el nostre pes.

6. Reutilitza el que puguis i reciclar.

7. Estalvia energia. Hi ha electrodomèstics i bombetes de baix consum que, a més, duren més. Concretament una bombeta de baix consum dura 10 vegades més que una normal.

8. Evita deixar aparells en stand-by o els carregadors endollats, ja que segueixen gastant energia. Un aparell en stand-by està consumint un 6,6% d'electricitat.

9. Estalvia aigua innecessària. Una aixeta gotejant tira 50 litres d'aigua en una setmana.

10. Es amic de la naturalesa especialment dels arbres.

Aquest 22 de agost marcarà el que hem consumit més del que el planeta pot regenerar durant aquest colpegeu colpejat ja 202. No és per alegrar-nos, però si per prendre consciència. No podem baixar la guàrdia, és clau per al futur dels nostres fills i futures descendències, la desertificació de la planeta creix a passos de gegant i per als que tenim la sort de viure en una regió verd cal lluitar per preservar.