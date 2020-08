Una universitat alemanya ofereix beques de 1.600 euros per "no fer res"

La Universitat de Belles Arts de Hamnburgo està oferint "beques d'inactivitat" als alemanys que vulguin abstenir-se de fer qualsevol activitat. L'experiment és part d'una investigació per a una exposició sobre sostenibilitat.





Segons el declarat per la universitat, tres persones van rebran la "subvenció per no fer res", que té un valor de 1.600 euros amb l'obligació de mantenir una "inactivitat activa". Els aspirants han d'exposar quin serà el seu mètode per mantenir aquest estat d'inactivitat, i els professors de la universitat escolliran les tres millors propostes.





"No fer res és molt difícil", ha explicat a The Guardian Friedrich Von Borries, un dels autors de l'estudi. "Volem enforcar-nos en la inactivitat activa. Si dius que no et vas a canviar-te de roba durant una setmana, seria impressionant. Però si la teva proposta és que no vas a moure't ni a pensar, serà fins i tot millor", afirma.





Von Borries va dir que la idea és explorar la relació entre com la societat fomenta la sostenibilitat i valora l'èxit material.





"Aquest programa de beques no és una broma, sinó un experiment amb intencions serioses: com es pot canviar una societat estructurada entorn de èxits i èxits?" Va dir Von Borries.